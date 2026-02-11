Las presuntas agresiones sexuales a la menor se habrían producido tanto durante las visitas de la niña a la prisión como en un domicilio de Palma

El Ministerio Público pide una indemnización de 30.000 euros por los daños morales.

Un hombre acusado de violar a su hija de tres años y aprovechar las visitas a la cárcel para agredirla sexualmente ha negado este miércoles los hechos por los que se sienta en el banquillo.

"Esta denuncia es muy extraña. Juro por mi vida que ni me he acercado a ella", ha afirmando respondiendo a las preguntas del Fiscal y el letrado de la acusación particular.

Las presuntas agresiones sexuales ocurrieron en 2018

El hombre se enfrenta a 18 años de prisión por varios delitos de abuso y agresión sexual por unos hechos que se remontan al año 2018.

Según el escrito de acusación, el procesado, con varios antecedentes por violencia machista y abusos sexuales, aprovechaba las visitas de su hija a la cárcel para realizarle tocamientos. Además, en una ocasión, antes de su entrada en prisión, la violó en su casa de Palma.

El Ministerio Público pide igualmente una indemnización de 30.000 euros por los daños morales.