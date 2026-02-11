Redacción Andalucía Marbella, Málaga, 11 FEB 2026 - 10:37h.

El menor, de ocho meses, quedó ingresado tras detectarse la sustancia en una analítica realizada en el Hospital Costa del Sol

La Policía Local localizó a la familia en una tienda de campaña en las dunas de Cabopino y activó el protocolo sanitario

La Policía Local de Marbella, Málaga, ha detenido a una pareja después de que su bebé haya dado positivo en cocaína en un análisis de orina realizado en el Hospital Costa del Sol, donde quedó ingresado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana del pasado domingo ocho de febrero, cuando la sala del 092 de la Policía Local de Marbella recibió una llamada alertando de que una pareja estaba haciendo una hoguera en las dunas de Cabopino, como ha adelantado el "Diario Sur"

Viviendo en una tienda de campaña

Una patrulla se desplazó hasta el lugar indicado y allí encontraron la fogata. Junto a ella había un coche y una tienda de campaña, donde se encontraba la familia.

Los policías locales identificaron a la pareja, una mujer de 25 años de nacionalidad británica y el padre, de 43 años de nacionalidad española.

Signos de desnutrición y traslado sanitario

Los agentes apreciaron que el pequeño, de tan solo ocho meses, presentaba signos de desnutrición, además de corroborar las precarias condiciones en las que se encontraba viviendo en una tienda de campaña en pleno invierno.

Los tres fueron trasladados hasta el centro de salud de Las Albarizas, donde el bebe fue examinado y derivado al Hospital Costa del Sol, donde le realizaron las pruebas pertinentes para conocer su estado de salud.

Los dos arrestados permanecen en la comisaría de la Policía Nacional, en Marbella, quien se ha hecho cargo de la investigación, a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial.