18 FEB 2026 - 19:40h.

Baleares ha pedido aclarar si falló algo en el sistema antimaltrato en el ataque machista de Ibiza

La mujer agredida por su expareja en Ibiza necesitó una intervención quirúrgica urgente

El Govern balear ha solicitado todos los datos e información oficial sobre el caso de violencia machista en Sant Antoni (Ibiza) y una reunión con la Delegación del Gobierno para aclarar si hubo algún fallo en el dispositivo antimaltrato de la víctima

La institución autonómica ha explicado este miércoles en un comunicado que el servicio 24 horas del IbDona está realizando un seguimiento del caso de agresión machista ocurrida el pasado domingo y que presta atención a la víctima y su familia, en coordinación con la Oficina de la Mujer del Consell de Ibiza.

La Conselleria autonómica de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha condenado firmemente la agresión, en la que la expareja de la víctima la atacó causándole heridas graves, así como a su madre y a su hermana, que resultaron heridas leves y tuvieron que ser atendidas en Can Misses.

El apoyo del Govern a la familia de la víctima

El Govern ha trasladado su apoyo a la mujer, a su familia y a su entorno y ha señalado que actúa con prudencia a la espera de contar con toda la información oficial, puesto que ha solicitado formalmente todos los datos sobre el caso.

También ha solicitado una reunión con la Delegación del Gobierno para aclarar si se produjo algún fallo en las medidas de protección, tal como denuncia la familia.

El Govern balear ha recordado que ya pidió información en septiembre sobre las pulseras telemáticas en Baleares sin obtener respuesta y ha instado al Estado a garantizar la seguridad y protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia machista.