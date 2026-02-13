Golpea a su mujer mientras cenan y ella desesperada pide ayuda lanzando las llaves de casa por la ventana

El hombre fue detenido cerca de la casa con las manos manchadas de sangre.

El suceso muestra la desesperación de una mujer, víctima de violencia de género en su propia casa. Todo ocurrió mientras cenaban. En un momento determinado el hombre dio un puñetazo a la mujer que, aturdida, intentó escapar. El agresor no cejó en su empeño y la agarró y arrastró para seguir golpeándola en la cara e incluso intentó asfixiarla, oprimiéndole el cuello.

La mujer logró zafarse del hombre y pidió auxilio a través de una ventana, llegando a lanzar las llaves de la vivienda de manera desesperada. El agresor entonces, abandonó rápidamente el domicilio, según informa el Diario Sur. Los gritos de la mujer fueron atendidos y una llamada a la Sala del 092 de Policía Local alertaba de que una mujer estaba siendo agredida y solicitaba auxilio desde la ventana de un domicilio.

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de la Jefatura de Policía de Barrio del Distrito Centro, procediendo a entrevistarse con la persona que hizo la llamada y con la víctima.

Con la descripción facilitada del agresor, los agentes realizaron una batida por la zona, localizando al hombre con las manos manchadas de sangre, cerca del domicilio en el que tuvieron lugar los hechos. Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales.