Un incendio, ya extinguido, obliga a desalojar una residencia de mayores de Badajoz

El fuego se ha declarado sobre las siete de la tarde en la quinta planta del centro por un cortocircuito, según las primeras hipótesis

Compartir







BadajozUn incendio declarado esta tarde en la residencia de personas mayores La Granadilla de Badajoz, ya extinguido, ha obligado a evacuar a usuarios del centro.

El fuego se ha declarado sobre las siete de la tarde en la quinta planta del centro por un cortocircuito, según las primeras hipótesis, han informado a EFE fuentes de los bomberos y familiares de los residentes.

El desalojo de los residentes

Ello ha obligado al desalojo de esta planta y también de la sexta.

El incendio ha obligado a activar un importante dispositivo de emergencia en el que, además de efectivos de bomberos, han intervenido la Policía Local, la Nacional y Cruz Roja.

Algunos de los usuarios han sido derivados a centros sanitarios y la residencia, dependiente de la Junta de Extremadura, va a habilitar una sala para informar a los familiares de lo sucedido.