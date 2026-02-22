10.000 pollos han fallecido en un incendio en una explotación avícola ubicada en Camino el Palomar, en la localidad ribera de Villafranca

Se han movilizado efectivos de bomberos de los parques de Peralta y Tudela así como la Policía Foral

VillafrancaAlrededor de 10.000 pollos han fallecido como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en Camino el Palomar, en la localidad ribera de Villafranca. No ha habido personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del suceso a las 8.36 horas y hasta el lugar se han movilizado efectivos de bomberos de los parques de Peralta y Tudela así como la Policía Foral.

El fuego ha afectado a una de las naves de las tres que componen la granja y se estima en 10.000 los pollos fallecidos como consecuencia del mismo. El incendio, que ya está extinguido, se ha dado por controlado a las 9.45 horas. Los bomberos trabajan en el lugar para evitar la propagación.

Intervienen patrullas de Seguridad Ciudadana y Protección Medioambiental de la comisaría de Tudela y agentes de Policía Judicial de la misma comisaría investigan e instruyen las diligencias correspondientes, centrándose en el sistema de calefacción como causa probable.