Este 22 de febrero se han cumplido dos años del trágico fuego que se cobró diez vidas en Valencia

Los residentes en el edificio esperan poder volver a sus hogares a finales de año o a principios del 2027

ValenciaEste 22 de febrero en el que se cumplen dos años ya del incendio del edificio de Campanar en Valencia se ha rendido homenaje a las diez víctimas del suceso, mientras sigue la rehabilitación del inmueble.

Recordamos que en 2024 el alto bloque de pisos en el barrio valenciano ardió de forma intensa y extendida dejando tanto a personas fallecidas como a un centenar de familias sin hogar.

La Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar (APROICAM) había convocado para este domingo un acto conmemorativo para recordar a quienes perdieron la vida.

Y también con el objetivo de ensalzar la unidad y fortaleza de la comunidad vecinal. Las imágenes del virulento fuego en la fachada dieron la vuelta al mundo, poniendo el foco en el material que se usó para su construcción.

Actualmente, el inmueble avanza en su recuperación, ya habiendo pasado de lucir un esqueleto ennegrecido por las llamas a ofrecer una estampa muy distinta. Esperanzadora para quienes esperan volver a sus hogares.

Está previsto que eso ocurra a finales de año o a principios del 2027. Las obras van tomando forma desde que se iniciaron el 4 de julio del 2025, 16 meses después de la tragedia.

Los trabajos corren a cargo de la empresa Dragados S.A., con un presupuesto de más de 20 millones de euros, -asumido por la aseguradora, y tienen un plazo de 17 a 18 meses.

El archivo de la causa judicial

La rehabilitación se inició envuelta en la causa judicial que dirigía el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia y que quedó definitivamente archivada al entender que los hechos no presentaban caracteres de delito sino que eran accidentales.

Esa decisión fue recurrida por algunos propietarios. Sin embargo, la Audiencia de Valencia desestimó los recursos presentados por las partes. Familias de los fallecidos aseguraron que respetaban la decisión judicial pero no la compartían.

Por su parte, la Comunidad de Propietarios informó de que no iba a interponer recurso de amparo. Con el desescombro del edificio, durante cinco meses se retiraron miles de toneladas de residuos.

Con un coste (1,5 millones de euros) asumido por las compañías aseguradoras, al igual que el de la redacción del proyecto de reconstrucción (1,1 millones).

Licencia concedida en tiempo récord

El Ayuntamiento de Valencia concedió la licencia para la rehabilitación del inmueble mes y medio antes de lo previsto (30 de junio de 2025), un "tiempo récord", según destacó la alcaldesa, María José Catalá.

Apuntó que se iban a introducir mejoras en las condiciones de evacuación y seguridad en caso de incendio. Según el plan básico del proyecto presentado a finales de diciembre de 2024, el resultado de la obra será de 137 viviendas, 15 alturas y tres plantas en subterráneo.

Se separarán las dos escaleras del edificio, para evitar situaciones de bloqueo de ambas alternativas, en caso de emergencias. También se adaptará a las exigencias en materia de sostenibilidad y ahorro energético.

Para la nueva fachada se ha elegido el material cerámico como pieza articuladora del lenguaje estético y compositivo. Además, se resolverá la producción de agua caliente sanitaria mediante unidades interiores de aerotermia.

Se apoyará con una instalación fotovoltaica la producción de electricidad de origen renovable, además de contemplar una mejor accesibilidad a la piscina y a la zona exterior urbanizada.