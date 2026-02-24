José Rocamora 24 FEB 2026 - 15:52h.

La soledad no deseada es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, pero tiene cura.

'Mayores amigos', un nuevo proyecto para combatir la soledad en personas mayores y perros olvidados: "El piloto ha sido un éxito"

La soledad no deseada es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, ahora mismo. De hecho, la sufren uno de cada cinco adultos. Por eso, el gobierno ha puesto en marcha un plan con una serie de propuestas. Entre ellas mejorar el transporte público, reforzar la atención temprana, residencias abiertas, impulsar la vivienda colaborativa.

Partiendo de que la soledad no deseada no entiende de edades, se propone mejorar el transporte público para conectar las zonas rurales con centros culturales o deportivos. Reforzar la detección temprana con una figura, que ya existe por ejemplo en Inglaterra, y que advierte de la necesidad de socialización a quienes teletrabajan y sienten esa soledad.

"La soledad no es una enfermedad incurable"

"Cuesta mucho reconocer que uno se siente solo y esto afecta. La soledad no es una enfermedad incurable. Es algo coyuntural. Tiene solución. Mirar alrededor y que el entorno sea sensibl son claves", señala Marcos Calvo, responsable de Cruz Roja 'Te Acompaña'.

Abrir las residencias y los centros de día para todos

Abrir las residencias y los centros de día para todos, no solo para los que ya son usuarios. O impulsar la vivienda colaborativa en suelo público.

Los datos son tremendos. Según el Barómetro de la Soledad no deseada realizado por Fundación ONCE y Fundación AXA en 2024, uno de cada cinco personas en España experimenta soledad no deseada. Este dato supone que el 20% de la población española se siente sola sin quererlo, y en muchos casos esa soledad no es puntual, sino persistente, ya que dos tercios de ese porcentaje siente soledad desde hace más de dos años.

El veinte por ciento de la población española sufre la soledad no deseada. Afecta a los mayores, sobre todo, en las grandes ciudades y a los jóvenes de las zonas rurales. La falta de recursos económicos es, en casi la mitad de los casos, un factor que conlleva a la soledad. Una enfermedad que tiene cura.