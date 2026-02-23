La propuesta junta a residencias de mayores con refugios de animales para hacer “visitas que mejoran su bienestar emocional"

Su piloto en Granada fue un éxito y ahora buscan expandirlo por toda España

Algunos análisis han identificado a la soledad no deseada como uno de los principales problemas a los que se tendrán que enfrentar las sociedades en este siglo XXI. Lo cierto es que no hay que esperar al futuro para ver su impacto. Varias investigaciones han confirmado que ya está muy presente entre la ciudadanía. El ‘Barómetro de la Soledad No Deseada’, elaborado por Observatorio del mismo nombre, estima que la prevalencia en España es ya del 20%. Las cifras que arroja la investigación ‘Percepción y Vivencia de la Soledad no Deseada’, elaborada por la Fundación Iseak para Cruz Roja, son aún más elevadas. Un 44% de la población española la experimenta de forma indirecta. Pero ¿cómo enfrentarse a ella?

El retrato robot de la soledad no deseada, cómo se presenta y cómo se puede paliar varía según generaciones y grupos sociales. Por tanto, las herramientas igualmente cambian. Una de las iniciativas que se han puesto en marcha se ha centrado en la población de más edad y lo ha hecho echando mano de unos aliados que, en realidad, también se estaban enfrentando a la soledad. Se trata de 'Mayores amigos', un proyecto que han puesto en marcha Leti Pharma y VML Health, uniendo a las personas que viven en residencias de mayores y a los animales más veteranos de los refugios para perros.

Es bueno para los mayores y bueno para los perros veteranos

Como explica a 'Informativos Telecinco' Mercedes García Alonso, Public Affaris Manager de Leti Pharma, así conectan “dos realidades que normalmente se viven por separado”. “El verdadero pistoletazo de salida fue entender que el acompañamiento mutuo podía ser una solución beneficiosa para ambas partes: visitas que mejoran el bienestar emocional de las personas y, al mismo tiempo, dan visibilidad y nuevas oportunidades a los perros senior”, indica.

'Mayores amigos' funciona como un Tinder de personas y animales. Desde la web del proyecto, las residencias de mayores participantes pueden hacer match con perros que viven en refugios próximos y acercarse a visitarlos para hacerles compañía. “Hay que pensar que, para un perro, no hay mayor soledad no deseada que no tener familia”, asegura al hilo de la presentación del proyecto Asunción Ruiz, directora de Rescate Animal Granada. A la gente “le cuesta” adoptar a los perros de más edad, aunque ellos también son perfectos acompañantes. “Muchos son rechazados para la adopción por considerar que, al ser mayores, tendrán menos años de vida”, indica García Alonso, “pero la realidad es que las mascotas mayores son animales que transmiten mucha calma y ofrecen una gran compañía”. Al participar en este proyecto, ganan visibilidad y, quizás, se ayude a derrocar algunas de esas creencias erróneas.

Para las personas que participan en el proyecto, la experiencia es igualmente beneficiosa. “Principalmente, está demostrado científicamente que la compañía reduce de forma significativa esa sensación de soledad, el estrés y la ansiedad”, defiende García Alonso. “El contacto con animales activa mecanismos biológicos relacionados con el apego y la regulación emocional porque aumenta la oxitocina y reduce las cantidades de cortisol”, asegura. Y, por supuesto, la iniciativa palía esa soledad no deseada, al crear nuevos espacios de socialización y ayudando a salir de la rutina.

Un piloto exitoso que quiere expandirse por España

Mayores amigos es todavía una idea muy nueva. “Hemos hecho una prueba piloto en Granada en la asociación Rescate Animal de Granada y la residencia María Auxiliadora que ha sido un éxito”, cuenta García Alonso. Por tanto, aún no existen datos sobre los beneficios concretos ha tenido la iniciativa. Eso sí, el centro de esa prueba piloto ya ha confirmado que quiere mantenerse dentro y convertir las visitas al refugio en una parte más de su rutina, ya que les aportan “vida, actividad y alegría”.

Para los responsables de la idea, ahora es el momento de asentar la plataforma y darla a conocer. Quieren ir más allá del piloto, tanto en alcance como en geografía, y que más residencias de mayores y refugios de animales se sumen a la idea. Se puede hacer desde todas las comunidades autónomas: solo hay que inscribirse en la web del programa (mayoresamigos.com), cubrir un formulario y, como en las apps de citas, esperar a que surja esa chispa. En este caso, más que a la afamada media naranja, se encontrará a unos cuantos perros deseosos de recibir una visita.