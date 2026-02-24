Intervención de emergencia tras la caída de un vehículo en una finca de Santa María de Guía

Un conductor de 87 años tuvo que ser evacuado en helicóptero este mediodía después de sufrir un accidente con su vehículo en una zona rural del norte de Gran Canaria. El suceso ocurrió en el municipio de Santa María de Guía, cuando el coche se salió de la vía y terminó precipitándose al interior de un terreno agrícola desde una altura aproximada de tres metros.

Según ha informado 'La provincia' el incidente se registró en torno a las 11:45 horas en el área diseminada de Las Tres Palmas, entre las localidades de El Hormiguero y Casas de Aguilar. Según informó el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, en el vehículo viajaba únicamente el conductor, que además es el propietario de la finca.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque de Bomberos de Gáldar, que tuvieron que liberar al hombre del interior del coche. También intervinieron agentes de la Policía Local de Santa María de Guía y personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, que atendió al herido antes de proceder a su traslado en helicóptero a un centro hospitalario.