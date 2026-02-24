La sociedad que estamos creando nos empuja más a la soledad, a la impersonalidad, al aislamiento.

Vivienda colaborativa, residencias abiertas: todas las medidas contra la soledad no deseada, "que no es incurable"

La moderna tecnología nos ha brindado, y más después de la pandemia de Covid, la modalidad laboral del teletrabajo. Como dice José Antonio, teletrabajador, esto le da la posibilidad de ahorrar tiempo en desplazamientos, puedo llevar a las niñas al col, pero reconoce que echa uno de menos poder tomar café con los compañeros de trabajo". Miguel empezó a teletrabajar antes del covid, pero es consciente de la "parte negativa de la soledad". mientras que José Antonio se "obliga" a "ir al supermercado por salud mental".

Vemos ciudadanos hiperconectados digitalmente, que apenas miran al otro, con su móvil y sus auriculares. Y si intentas hablar con ellos, como ha intentado un reportero de Telecinco, te esquivan o no te hacen caso, directamente. "No hay comunicación con nadie", reconocen.

El aislamento se da en los gimnasios, en las terrazas, incluso estando acompañados, en el transporte. En las ciudades los espacios de encuentro empiezan a desaparecer. En los mercados aún hay unos pequeños reductos de charlas como se producen en los supermercados de toda la vida, donde el vendedor ya es parte de la familia. "Nos tiramos hasta 20 minutos hablando".

Lo saben bien Lorensa y Eloísa, que se conocieron en un taller creado por la Cruz Roja. "La gente debería preocuparse más de la gente mayor que está sola". Ellas se han hecho amigas, y han conocido gente. Ellas saben bien lo que es la conexión verdadera.