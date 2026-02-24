Carlos Plá Valencia, 24 FEB 2026 - 16:42h.

La llegada de una densa niebla sobre las 18 horas sorprendió a miles de vecinos de diferentes localidades alicantinas que disfrutaban de un día soleado

El tiempo continúa inestable: un tren de frentes traerá lluvia y terminará con la primavera anticipada

Los vecinos de numerosas localidades de costa de la provincia de Alicante se vieron sorprendidos este lunes con la llegada de una densa niebla que cubrió por completo el cielo, dejando imágenes espectaculares en ciudades como Alicante o Benidorm, donde los edificios más altos emergían entre las nubes.

El fenómeno, que no es extraño en esta época del año en la provincia, se produjo sobre las 18 horas cuando los vecinos disfrutaban de un día soleado, muchos de ellos en la playa.

La conocidas como nieblas de advección se forman debido al movimiento del aire relativamente cálido y húmedo sobre una superficie a menor temperatura y al enfriamiento del aire por contacto con esa superficie fría.

En esta ocasión, como el agua del mar está más frío, que el aire cálido que ha llegado estos días con un anticiclón, provoca que ese aire se condense y la brisa empuja las nubes que se forman hacia la tierra.

Un escenario fantasmagórico que se prolongó durante toda la tarde noche de este lunes, ya que no fue hasta la madrugada cuando la niebla se disipó. Según los expertos, las condiciones climatológicas actuales van a provocar que se repita en los próximos días este espectacular fenómeno meteorológico en la costa alicantina.

Arcoíris de niebla

En la playa de Torrevieja, los vecinos han podido disfrutar de otro bello fenómeno provocado por las mismas circunstancias meteorológicas, pero menos común. Al dispersarse la niebla y con el sol a nuestra espalda a veces se forma este arco que se ve blanco debido al minúsculo tamaño de las gotas de agua que causan la niebla, por lo que recibe los nombre de “arcoíris de niebla” o "arcos blancos".

La rara imagen fue captada por un videoaficionado y en ella se puede apreciar en su totalidad el arco blanco suspendido en el cielo.