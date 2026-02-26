Juana Rivas presta hoy declaración en la audiencia del juicio contra su expareja por presunto maltrato a los hijos de ambos

Juana Rivas acude a Italia con su hijo mayor para declarar en el juicio contra Francesco Arcuri por maltrato a sus hijos

La española Juana Rivas declaró este jueves ante el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, Italia) que su expareja, Francesco Arcuri, acusado de maltrato a los hijos de ambos, golpeaba, escupía y les dedicaba insultos como “bastardos”: “Los dos me decían que iban a morir”.

Juana Rivas presta hoy declaración en la audiencia del juicio contra su expareja por presunto maltrato a los hijos de ambos que se celebra en Cagliari, donde también testificará su hijo mayor Gabriel, una sesión en la que también está presente Francesco Arcuri.

A petición de la Fiscalía, la española, que testificó con un biombo, comenzó su declaración contando desde el principio su relación con Arcuri desde que se conocieron en Londres, una etapa en la que le “boicoteaba” la vida “sin parar”: “A mí nunca me había escupido un adulto en la cara, pero él lo hacía”.

Tras relatar el convulso vínculo que ambos tuvieron durante años y después de que la autoridad española decretara la vuelta de sus hijos con Arcuri a partir de 2017, Rivas expuso el presunto maltrato de Arcuri a sus hijos, a quienes, siempre según su versión, gritaba, escupía y golpeaba.