Juana Rivas y su hijo mayor declararán en Italia este jueves en el juicio contra Francesco Arcuri por presunto maltrato a sus hijos

La madre granadina y su hijo fueron citados por el Tribunal de Cagliari el pasado mes de octubre

Juana Rivas y su hijo mayor, Gabriel, comparecerán este jueves 26 de febrero ante el Tribunal de Cagliari (Italia) para declarar en el procedimiento penal abierto contra Francesco Arcuri por presuntos malos tratos a sus hijos. Así lo ha confirmado esta jornada a la web de Informativos Telecinco su abogado, Carlos Aránguez.

Tanto la madre granadina como su hijo asistirán a la audiencia en calidad de testigos, en el marco de este proceso que se celebra en Italia y que es independiente del que tiene lugar en España. El caso, que se arrastra desde 2017, ha vivido en los últimos meses un recrudecimiento judicial.

Según ha trasladado Aránguez, el objetivo de la comparecencia es reconstruir los hechos y confirmar el contenido de la denuncia, además de sostener que Daniel, el hijo menor (que actualmente reside con su padre en Cerdeña tras su entrega en julio por resolución judicial) sufrió las violencias denunciadas, supuestamente acreditadas con certificados médicos y fotografías aportadas a la causa.

La acusación sostiene que existieron episodios de maltrato y Francesco Arcuri afirma que son "falsas acusaciones"

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía italiana, Arcuri habría dirigido a los menores insultos y descalificaciones reiteradas, refiriéndose a ellos con expresiones vejatorias. Les habría dicho que eran "gusanos repugnantes como su madre", que "no valían nada" y les llamó "hijos de p***, gilipo****, imbéciles" y otros "epítetos similares". La acusación sostiene que existieron episodios de maltrato físico y psicológico en el ámbito familiar, extremos que deberán dirimirse en el juicio que se celebra en la capital sarda.

Arcuri, mientras, ha defendido públicamente que afronta este proceso como "una oportunidad para aclarar todo" y para desmontar lo que considera "falsas acusaciones", como apuntó a la salida de la última audiencia celebrada en octubre. Su abogado solicitó el sobreseimiento del caso al entender que las declaraciones de los hijos presentadas por Rivas eran “unilaterales” y carecían de fiabilidad, pero el juez rechazó esa petición al considerar que no concurrían las condiciones para archivar la causa y acordó la apertura de juicio.

El procedimiento ha celebrado ya dos audiencias previas centradas en cuestiones procesales

El procedimiento, iniciado a finales de septiembre en Cagliari, ha celebrado ya dos audiencias centradas en cuestiones procesales, como el nombramiento de un tutor para el hijo menor dentro de esta causa y la fijación del calendario de declaraciones propuestas por la Fiscalía y las defensas. La vista de este jueves se enmarca en la fase de práctica de prueba y puede resultar relevante para la evolución del proceso penal.

Este juicio en Italia es independiente del que se sigue en Granada, donde Arcuri acusa a Rivas de un presunto delito de sustracción de menores por no haber cumplido en plazo la orden que obligaba al regreso del hijo menor tras unas vacaciones en España. Rivas declaró el pasado 30 de octubre en un juzgado granadino en calidad de investigada por esos hechos, después de haber entregado al menor en julio por mandato judicial. La madre ya fue condenada en 2018 por sustracción de menores y parcialmente indultada en 2021, en un conflicto judicial que se remonta al verano de 2017 y que, nueve años después, continúa abierto en ambos países.