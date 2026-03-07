Logo de telecincotelecinco
Lourdes Perona, una ganadera premiada por la FAO que ha sido capaz de ganar al machismo en el sector primario

Así es Lourdes Perona, una ganadera premiada que ha sido capaz de ganar al machismo en el sector primario. Informativos Telecinco
Desde pequeña tenía claro que no podía vivir lejos de la tierra, le costó un poco convencer a su madre, su padre puso una condición: tenía que estudiar una ingeniería de agrónomos. Y lo hizo, ahora es madre de dos niñas y quiere para ellas su mismo futuro, porque, asegura, no puede ser más feliz.

Lo que no se esperaba Lourdes Perona era que su mayor reto iba a ser sobreponerse al machismo que ha sufrido en el sector primario. "Si estaba con mi marido, se dirigían a él, en vez de a mí", recuerda. Y eso que ella es la propietaria de la explotación, su propia jefa. "Han intentado amedrentarme, para que abandonara".

El día a día de Lourdes

Asegura que ha sido imprescindible el apoyo de FADEMUR, la asociación de mujeres rurales perteneciente al sindicato agrario UPA, que la ha acompañado y formado.

Ahora controla a sus ovejas, tiene una explotación de ganadería extensiva, gracias al manejo de un dron y también a un GPS que porta cada animal, lo que le ayuda a prevenir ataque de alimañas y robos.

Quiere ser una ayuda para todas las mujeres, para que emprendan en el mundo rural y se pongan en valor. "Podemos hacerlo", asegura.

"Es de locos prescindir de la opinión de la mitad de la población", dice refiriéndose al valor de las mujeres. La FAO la ha premiado por su innovación, centrada en el bienestar de los animales y del ecosistema, además de apostar por el relevo generacional en el campo.

