Renfe ha estrenado una web que permite conocer en tiempo real la ubicación de los trenes de alta velocidad, larga y media distancia y que, a partir de noviembre, estará también disponible para la red de Cercanías y Rodalies.

La nueva web de Renfe permite consultar el estado del mapa completo, con todos los trenes en movimiento en ese instante, seleccionar cada convoy o elegir una estación para obtener información de la misma o de la hora de paso de un tren por cada estación.

Las funciones de su nueva herramienta

En un comunicado, Renfe señala que, tras comenzar a publicar las estadísticas de puntualidad de sus trenes y los datos de incidencias, este es "otro paso por la transparencia de su operativa".

Para facilitar el acceso a esta nueva herramienta, colocará en algunos de sus trenes un código QR con el que los usuarios podrán entrar directamente en esa página web.

En total, el nuevo visor de los trenes de alta velocidad, larga y media distancia cuenta con las siguientes funcionalidades: