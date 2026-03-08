Renfe ha estrenado una web que permite conocer en tiempo real la ubicación de los trenes de alta velocidad, larga y media distancia
A partir de noviembre, Renfe también facilitará la ubicación en tiempo real de la red de Cercanías y Rodalies
La nueva web de Renfe permite consultar el estado del mapa completo, con todos los trenes en movimiento en ese instante, seleccionar cada convoy o elegir una estación para obtener información de la misma o de la hora de paso de un tren por cada estación.
Las funciones de su nueva herramienta
En un comunicado, Renfe señala que, tras comenzar a publicar las estadísticas de puntualidad de sus trenes y los datos de incidencias, este es "otro paso por la transparencia de su operativa".
Para facilitar el acceso a esta nueva herramienta, colocará en algunos de sus trenes un código QR con el que los usuarios podrán entrar directamente en esa página web.
En total, el nuevo visor de los trenes de alta velocidad, larga y media distancia cuenta con las siguientes funcionalidades:
- Información en tiempo real de todos los trenes en circulación sobre el mapa de la red ferroviaria. Además, se puede consultar la ruta por la que circula el tren y cuál es el recorrido.
- Seguimiento de trenes. Cada tren está representado por un icono circular sobre el mapa, que se mueve conforme avanza en el sentido de la flecha, y ofrece información del recorrido, última y próxima parada, horas previstas de llegada a las paradas y al destino final.
- Información del recorrido. Para cada uno de los trenes se indica el origen y destino de la circulación, las paradas, indicando en diferentes colores las ya pasadas y por las que va a circular, y los tiempos estimados de paso para cada una de las estaciones.
- Información de estaciones. Al seleccionar cada estación se despliega un cuadro con información sobre ella: dirección postal, si es accesible y si cuenta con servicio de asistencia a personas de movilidad reducida.