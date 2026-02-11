Renfe señala que, "debido a incidencias operativas derivadas de la huelga, tu tren puede sufrir retrasos o no circular"

Unos 400 pasajeros se quedan en el andén de la estación de Valladolid tras cancelarse el primer Avant a Madrid

Renfe se ha visto obligada a cancelar este miércoles varios trenes de alta velocidad y larga y media distancia por la huelga que mantienen CGT, SF y Alferro y para la que se revocaron los servicios mínimos en la operadora pública, tras su desconvocatoria el lunes por parte de los sindicatos mayoritarios -Semaf, CCOO y UGT-.

Según Renfe, se han producido durante este miércoles, la última de las tres jornadas de huelga convocadas inicialmente por los seis sindicatos, cancelaciones de servicios de larga distancia, especialmente en el corredor nordeste y en Levante, así como en el núcleo de cercanías de Málaga y en servicios Avant entre Madrid y Castilla y León.

En su cuenta X, Renfe señala que, "debido a incidencias operativas derivadas de la huelga, tu tren puede sufrir retrasos o no circular, y no es posible garantizar un plan alternativo de transporte. Te rogamos que valores si puedes cambiar la fecha de tu viaje para otro día".

Ouigo e Iryo han mantenido los servicios mínimos fijados

Por su parte, las operadoras privadas, Ouigo e Iryo, han mantenido los servicios mínimos fijados y las cancelaciones previas al inicio de la huelga, por lo que la mayoría de los viajeros ya se había reubicado o anulado su viaje recibiendo el reintegro de su billete. Desde ambas empresas indican que los servicios mínimos están funcionando hoy "con normalidad".

El pasado lunes, se alcanzó un acuerdo entre los sindicatos mayoritarios y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras lo cual se desconvocó la huelga y también se revocaron los servicios mínimos en todo el territorio, excepto en Euskadi, donde continúan vigentes a petición del Gobierno Vasco.

Renfe cifra el seguimiento de la huelga durante los turnos de noche y mañana de hoy en un 1,9 % de la plantilla, lo que, a su juicio, "evidencia su escasa representación", pese a lo cual, reconoce que se están produciendo cancelaciones de servicios en varias líneas.

La compañía ha explicado que el funcionamiento de la red ferroviaria "es complejo y actúa como una cadena, por lo que, pese al reducido seguimiento de esta huelga, los servicios en algunas zonas pueden verse afectados".

Desde la operadora pública añaden que trabajan intensamente para reubicar a todos los pasajeros afectados cuando resulta posible, con el fin de minimizar las molestias derivadas de estos paros que afectan a todas las compañías del sector ferroviario.

El sindicato Alferro ha informado de una larga lista de trenes cancelados en Galicia; aún un número mayor en Málaga por falta de maquinistas, así como en Cádiz, León, Asturias, Cartagena o Gipuzcoa, y del cierre de taquillas en ciudades como Santander, Gijón, Vigo o Valladolid.