Blanca Agost 23 MAR 2026 - 16:50h.

Becky se quedó totalmente sola sin tener contacto con su familia tras salirse de la secta

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Becky es una joven que creció pensando que el fin del mundo llegaría pronto y que ella y su familia se salvarían. Ella era testigo de Jehová pero lleva ya ocho años fuera de ese entorno y ha perdido el contacto con todos sus seres queridos. Pero reconoce que ha aprendido a vivir.

"Tengo 27 años. Hace un año que salí de una secta donde me habían criado. Al tomar esa decisión, perdí a mis padres, hermano y amigos. Los echo de menos", reconoce Becky en uno de los vídeos que publicó en sus redes sociales. Hoy, ya lleva ocho años fuera.

"De un día para otro te quedas sin padre, hermanos, familia", lamenta Becky

Becky sigue sin tener contacto con sus padres: "De un día para otro te quedas sin padre, hermanos, familia y sin tus amigos de toda la vida. Es que te sales y te queda solo". Desde muy pequeña, iba con sus padres puerta a puerta para predicar, siempre con ese miedo de que llegase el fin del mundo.

Ella pensaba que ese fin del mundo llegaba el 11 de septiembre: "Me acuerdo perfectamente. Fue un martes por la tarde. Era lo único que se hablaba, de que el fin ya estaba llegando. Pero para los testigos estaba bien". Porque solo ellos pueden salvarse.

El 50% de personas que habían sido testigos de Jehová aseguraron haber tenido ideación suicida, según un estudio

Becky pertenece ahora a la asociación de víctimas que, junto con la Universidad de Barcelona, prepara el mayor estudio sobre cómo afecta a la salud mental ser un testigo de Jehová. Para la investigación ya cuentan con 1.250 participantes.

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"En el informe que parte de la propia asociación se cuenta que el 50% de los participantes aseguraba haber tenido ideación suicida, un dato muy alarmante", advierte Omar Saldaña, profesor de la Universidad de Barcelona. Becky ha necesitado cinco años de terapia "para aprender a vivir en el mundo". En la actualidad, es actriz y vive su vida con total normalidad.