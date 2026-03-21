Iván Sevilla 21 MAR 2026 - 16:39h.

El suceso ha ocurrido en la plaza de Pradillo y junto a la botella de propano había un pequeño hornillo para cocinar

La víctima sufre quemaduras en el 35 % de su cuerpo y ha sido evacuada al Hospital de Getafe con pronóstico grave

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MadridUn feriante ha sufrido importantes quemaduras tras deflagrar o arder una bombona de gas que tenía en su furgoneta, que estaba aparcada en junto a una zona verde de la localidad de Móstoles (Madrid).

Según ha detallado el 112 regional, el suceso ha ocurrido este 21 de marzo en la plaza de Pradillo cuando han recibido el aviso por una deflagración de la botella de propano que el afectado guardaba en su vehículo.

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Hasta el lugar se movilizaron sanitarios del SUMMA en ambulancias, aunque los primeros en llegar fueron agentes de Policía Local y Nacional, quienes asistieron al varón, de 58 años. Estaba tendido en el suelo.

Quemaduras en el 35 % de su cuerpo

Los médicos comprobaron que presentaba quemaduras en el 35 % de su cuerpo al ser alcanzado por las llamas que se originaron cuando estaba en el interior de la furgoneta. Ésta también tenía daños.

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Estabilizado in situ, fue evacuado al Hospital de Getafe con pronóstico grave, según han precisado desde el SUMMA. Los bomberos igualmente acudieron al lugar para asegurar la zona.

Además de unas mantas y otras prendas de abrigo o para dormir dentro de su automóvil, el hombre tenía un pequeño hornillo a gas para cocinar.