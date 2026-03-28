Tráfico prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante esta Semana Santa

La primera fase de la operación especial de Semana Santa tendrá lugar desde las 15.00 horas de este viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo

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La primera fase de la operación especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo de la Semana Santa tendrá lugar desde las 15.00 horas de este viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que prevén 4,3 millones de desplazamientos por carretera.

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la segunda fase de la operación especial se desarrollará entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

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17 millones de movimientos

En total, Tráfico prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante esta Semana Santa.

Para estos días, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos de los que dispone el Organismo que volarán todos los días del operativo) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Con el objetivo de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, Tráfico instalará carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

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La DGT reconoce que estas medidas si bien son "beneficiosas en conjunto porque permiten mejorar la fluidez en determinados ejes viarios especialmente congestionados, pueden ser percibidas en ocasiones como una penalización a los conductores que circulan por el sentido al que se le resta un carril". Por ello, reforzará los itinerarios alternativos que permitan evitar esas rutas y que se pueden consultar en su web.

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Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.