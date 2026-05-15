El ascenso de las temperaturas se empezará a notar especialmente a partir del martes

Los países que más sufrirán el fenómeno 'súper El Niño' si llega a formarse este verano: podría disparar las temperaturas

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa la llegada del calor para la próxima semana. Tras un fin de semana marcado por las precipitaciones, el viento y un ambiente casi invernal especialmente en el extremo norte peninsular, los termómetros darán un vuelco y comenzarán a subir hasta llegar a valores por encima de los 30 grados centígrados en distintos puntos del territorio, especialmente en el nordeste y la mitad sur.

“En los próximos días continuará en España el ambiente frío para la época, intensificándose este viernes. La próxima semana, sin embargo, las temperaturas subirán progresivamente y probablemente serán altas para mayo. Se superarán 30-32 ºC en zonas del nordeste y mitad sur”, avanzaba concretamente la AEMET.

La próxima semana, con temperaturas que podrán incluso llegar a 35ºC en el sur

Según señalan, la próxima semana se espera así “cálida y sin precipitaciones significativas, siendo más propia de verano a partir de mediados de la misma”.

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En la misma línea, meteorólogos de Meteored y eltiempo.es coinciden en anticipar que, tras un fin de semana inestable especialmente en el norte, las temperaturas se recuperarán la próxima semana, con máximas por encima de los 30ºC en numerosos puntos del país y hasta 35ºC en zonas del sur.

La previsión meteorológica

En las próximas horas, las lluvias se extenderán por el norte peninsular debido al paso de un frente atlántico que cruzará el tercio norte, que dejará precipitaciones en Galicia, la vertiente cantábrica, el alto Ebro, los Pirineos y el norte de Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes. Además, las temperaturas bajarán en el norte y subirán ligeramente en el sur, mientras que el viento de poniente soplará con rachas fuertes en Galicia y el litoral cantábrico.

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En el resto de la Península y en Baleares, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde crecerán algunas nubes en el centro y el norte de Baleares, con posibilidad de chubascos aislados.

Este viernes, día de San Isidro, las lluvias podrán ser fuertes en zonas del extremo norte tras el paso de un frente y la llegada de una masa de aire ártico por el norte peninsular. Se esperan precipitaciones persistentes en la cornisa cantábrica y en Girona, donde podrían ir acompañadas de tormentas. También habrá inestabilidad en Baleares y en el entorno del Cabo de la Nao.

En el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos al inicio, aunque la nubosidad irá aumentando con el paso de las horas. La cota de nieve se situará entre los 1.200 y 1.600 metros en las cordilleras del norte, con un descenso generalizado de las temperaturas. El viento soplará del norte y del oeste con rachas fuertes en Galicia, el Cantábrico, el Ampurdán, el bajo Ebro y Canarias.

Bajas temperaturas y lluvias en el norte peninsular el fin de semana

Con la llegada del fin de semana, se registrarán las temperaturas más bajas del episodio, en un contexto aún marcado por la inestabilidad en el norte peninsular. De este modo, el sábado, aunque el anticiclón irá ganando terreno por el oeste, los cielos seguirán muy nubosos en la cornisa cantábrica y el área pirenaica, donde se registrarán lluvias, además de precipitaciones más débiles en otras zonas del norte. En Canarias, especialmente en el norte, también podría llover de forma débil.

La bajada de temperaturas permitirá que la nieve aparezca a partir de los 1.300 metros en Pirineos y la Cordillera Cantábrica. De madrugada y a primeras horas del día --entre las 07.00 y las 08.00 horas-- se registrarán valores especialmente fríos para la época y en ciudades como Cuenca, Soria o Burgos rondarán los 0 ºC, y en otras como Teruel o Ávila estarán cerca de los 1 ºC.

El domingo, el paso del extremo de un frente dejará cielos nubosos en el tercio norte, con algunas precipitaciones y nevadas a partir de los 1.500 metros en los Pirineos. En el resto de la Península y en Baleares predominará un ambiente más estable y soleado, aunque por la tarde no se descartan chubascos aislados en zonas de montaña.

Las temperaturas subirán de forma generalizada y el viento soplará de tramontana en el Ampurdán y con alisios en Canarias, mientras que en el resto de la Península predominarán vientos flojos de componente oeste y sur.

Ambiente veraniego la próxima semana

La dorsal se expandirá hacia el norte y el este, abarcando toda la Península Ibérica y reforzándose con el paso de los días desde el lunes por la tarde. Con ello, la estabilidad ganará terreno. Aunque aún se podrán dar chubascos y tormentas entre lunes y martes, y de forma esporádica en los días posteriores, serán poco relevantes.

Con el incremento de la estabilidad y la expansión de la dorsal, la masa de aire situada sobre España comenzará a caldearse. Además de la llegada de una masa más suave, el calentamiento producido durante el día en España reforzará el calor. Con todo ello, las temperaturas subirán día tras día, hasta finales de la próxima semana.

De cumplirse este escenario, los registros máximos, a partir del martes, superarían los 30ºC en zonas de Extremadura, Andalucía, Murcia y Aragón. En el resto del país, en dicha jornada, los 22ºC a 24ºC serían habituales, incluso por encima en muchas zonas.

Entre el miércoles y el jueves, el ascenso térmico se reforzaría y probablemente los 30ºC se alcanzasen o rondasen también en ciudades como Cuenca, Madrid o Valladolid. Las temperaturas mínimas también subirían durante estos días, con registros sobre 10ºC a partir del martes en casi todo el territorio peninsular.