Igualdad advierte que el mensaje de la campaña es "contrario a las leyes estatales y a los valores fundamentales"

Un diputado de Vox afirma que hay que “combatir incluso con violencia” el aborto y la eutanasia

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ValenciaEl Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, ha enviado una carta a la alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado (PP), para que retire una campaña de la Concejalía de Infancia y Familia que muestra el vientre de una mujer en avanzado estado de gestación con los lemas 'Di sí a la vida' y 'Torrent, sí a la vida'.

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, la directora del Instituto, Cristina Hernández, afirma que "cualquier acción publicitaria que genere un juicio de valor o desinformación supone un retroceso en los objetivos de igualdad" que deben regir la actuación de los poderes públicos" y alerta de que el mensaje de la campaña es "contrario a las leyes estatales y a los valores fundamentales".

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El uso de espacios y fondos públicos "para promover visiones que colisionan con derechos reconocidos supone un perjuicio a la pluralidad y a la libertad de las ciudadanas de su municipio", indica Hernández, quien recuerda que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico español.

Campaña contra los derechos de las mujeres

Al respecto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha afirmado este sábado que el Gobierno de España "va a señalar todos y cada uno de los comportamientos machistas" y los que vayan "contra los derechos de las mujeres".

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Los derechos reproductivos de las mujeres "son intocables, y por eso vamos a poner en marcha una modificación de la Constitución para blindar el derecho al aborto de las mujeres", ha defendido Bernabé, quien ha acusado al PP, que gobierna con Vox en Torrent, de estar "plegado" a una "ideología ultra" que "nada tiene que ver con los derechos de las mujeres".

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El derecho a decidir

La delegada del Gobierno ha resaltado que el derecho de las mujeres a abortar y su derecho a decidir está reconocido desde hace años y ha aseverado que "no se puede pagar con dinero público carteles enseñando el cuerpo de la mujer y además incitándoles a que no aborten".

"Eso no va en línea con la ley y lo vamos a señalar y lo vamos a perseguir siempre, de la misma manera que vamos a señalar y vamos a seguir" a quienes "no hacen honor a la justicia", ha afirmado Bernabé, para quien "no se pueden permitir" afirmaciones como las del juez Maman, que instruye la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional por agresión sexual a una subordinada.