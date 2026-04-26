Sin rastro de Nelson, desaparecido en Fuengirola desde el 5 de enero

A Nelson se le perdió el rastro hace casi cuatro meses, el pasado 5 de enero

Las autoridades confirmaron a la madre de Nelson que el hombre podría encontrarse en Madrid

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FuengirolaLa familia de Nelson, un hombre de 38 años desaparecido en Fuengirola, ha pedido la colaboración ciudadana para tratar de localizarle.

A Nelson se le perdió el rastro hace casi cuatro meses, el pasado 5 de enero, coincidiendo con el regreso de su madre, Nancy, que volvía de Italia. Según la mujer, Nelson le aseguró que iba a cobrar un dinero para prepararle una cena de bienvenida, pero nunca más volvió a saber de él.

Según recoge Diario Sur, dos días antes de volver a España dejó de tener contacto con Nelson, que dejó de contestarle a los mensajes. Logró contactar con él a través de una vecina y le aseguró que se le había roto el teléfono y que solo podía contestar llamadas, pero al llegar a España el teléfono de su hijo ya aparecía como apagado.

Podría estar en Madrid

La mujer acudió a la comisaría de Policía para denunciar su desaparición, y tras días de búsqueda las autoridades confirmaron a Nancy que el hombre podría encontrarse en Madrid. Al parecer, meses antes había solicitado un justificante en la capital y además también había sido identificado en la vía pública, donde aseguró que estaba viviendo en Madrid y trabajando. Sin embargo, la familia no ha tenido más noticias oficiales sobre el rastro del joven.

Su madre narra al citado medio que Nelson tiene dos hijas que viven en Ronda y pide la colaboración ciudadana para tratar de localizar a su hijo: "No entiendo qué ha pasado, no hubo problemas previos. Es el amor de mi vida y sus hijas están desesperadas", lamenta.