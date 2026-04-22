El cuerpo fue avistado desde el aire por los drones desplazados por la Agencia Gallega de Emergencias

Encuentran sin vida a Paco, un vecino de Jumilla, Murcia, desaparecido desde el lunes

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El cuerpo sin vida del joven desaparecido al volcar su kayak en el embalse de Os Peares a finales de marzo ha sido hallado este miércoles en el río Miño. La Guardia Civil, que desde el primer momento se hizo cargo de coordinar el dispositivo de búsqueda, ha informado del hallazgo del cadáver.

El cuerpo fue avistado desde el aire por los drones desplazados por la Agencia Gallega de Emergencias. Posteriormente, especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del instituto armado procedieron al rescate del cuerpo.

Tras 18 días de búsqueda en el embalse de Os Peares, a la altura del municipio lucense de Carballedo, el operativo pasó el pasado 16 de abril a una fase “de vigilancia y control”, con la retirada de parte de los medios que habían sido empleados para tratar de localizarlo, como robots subacuáticos o un sónar, y de los buzos del GEAS.

El hallazgo del cuerpo se ha producido a unos 363 metros de la presa, río arriba, en el margen contrario al lugar donde previamente había sido localizado el kayak en el que navegaba en compañía de su primo, quien fue capaz de llegar a tierra y pedir auxilio tras el accidente.