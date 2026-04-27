Debido al cambio climático, cada vez va a ser más frecuente este tipo de problemas en la costa

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Este año las borrascas que han sacudio a nuestro país han causado numerosos daños, sobre todo en las costas dónde ha roto por completo la barrera natural y la forma de las playas, en el arenal de la Pineda-Vilaseca tratan de recuperar el pasado. Pere Segura, alcalde de Vila-Seca da su visión de como ha quedado la zona actualmente "en esta zona que ahora veis playa, antes pasaba una carretera y también había un paseo", quieren borrar de esta manera la agresiva huella del hombre.

"Que la playa sea mucho más capaz de aguantar los envites naturales que debido al cambio climático son más frecuentes", envites como el inusual tren de borrascas hasta 10 en total, agrediendo nuestras costas durante el arranque del año y que han dejado así los paseos, como el de playa américa, esta parte es obvio que la recuperan o cada vez va a ir a peor.

Aquí el ecosistema perdió hace tiempo ya su barrera natural, "llegaban las dunas hasta arriba, como un kilómetro". En Sagunto y alrededores, inyectan así hasta un millón de metros cúbicos de arena.

La trasladan con esta gigantesca tubería desde un banco submarino a 50 kilómetros, Amparo Peris, presidenta de la asociación de playas Almardá está de acuerdo con recuperar el terreno, "esto eran unas playas totalmente de arena, unas dunas impresionantes", una inversión del gobierno que agradecen los vecinos con matices.

Si no hacen cosas para que retenga esa arena, el mar se lo va a llevar, porque saben, la naturaleza batalla hoy más que nunca.