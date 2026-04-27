Carlos Plá Valencia, 27 ABR 2026 - 15:32h.

Los bomberos realizan 30 intervenciones durante el fin de semana para retirar enjambres de abejas en Valencia

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Miles de abejas se acumulan en un semáforo en una concurrida calle de Valencia. En cuestión de segundos, los insectos forman una "pelota" ante la atenta mirada de los transeúntes que cambian su dirección para no toparse con el enjambre.

Una sorprendente imagen que provoca desasosiego entre los presentes como ya ocurrió hace unas semanas en la localidad alicantina de Tibi, cuando unas abejas "colonizaron" una moto.

En tan solo un fin de semana, los Bomberos de Valencia han realizado una treintena de intervenciones para retirar estos enjambres que se forman en vallas, árboles y en prácticamente cualquier espacio público de la ciudad.

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La alerta que provoca estos enjambres obligan a la rápida actuación de los bomberos que acuden equipados con monos de apicultores, grúas y cajas para capturar a las abejas. En estos casos, tras valorar la situación, la prioridad es garantizar la seguridad de las personas, pero también de las abejas, ya que son fundamentales para el equilibrio del entorno natural.

Afortunadamente, a pesar de lo llamativo de las intervenciones, no se ha registrado ningún incidente y las abejas han podido ser retiradas.

Enjambres de abejas viajeras

Los meses de abril y mayo, en plena primavera, las colmenas se llenan de abejas y la reina la abandona junto con otros ejemplares en busca de un nuevo hogar. En su trayecto, las abejas se acumulan formando temporalmente una "pelota" en lugares tan inusuales como motos, semáforos o barandillas para descansar, mientras envían a las exploradoras a recorren el entorno para localizar una ubicación definitiva.

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Estas abejas no son agresivas, ya que no tienen miel ni crías que defender en ese momento, por lo que si nos topamos con uno de estos enjambres se recomienda mantener la calma, no molestarlas y esperar a que sigan su camino, lo cual suele ocurrir en pocos días o horas.