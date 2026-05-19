Alertan de una campaña que suplanta la web de Lidl para robar datos y dinero a los usuarios

Los ciberdelincuentes están utilizando anuncios patrocinados en buscadores y mensajes difundidos por aplicaciones como WhatsApp para redirigir a las víctimas

Los datos que nos pueden robar si entramos en una web falsa: "Pueden usarlos para otros delitos"

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha emitido una alerta de importancia alta tras detectar una campaña de páginas web fraudulentas que suplantan la tienda online de Lidl con el objetivo de captar datos personales y obtener pagos por compras inexistentes.

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El aviso, identificado como INCIBE‑2026‑329 y publicado el 6 de mayo de 2026, advierte de que cualquier usuario puede verse afectado si accede a estos enlaces y realiza una compra.

Según el organismo, los ciberdelincuentes están utilizando anuncios patrocinados en buscadores y mensajes difundidos por aplicaciones como WhatsApp para redirigir a las víctimas hacia sitios que imitan la apariencia de la tienda oficial. En estas páginas se ofrecen productos a precios anormalmente bajos para atraer a los compradores. El objetivo es doble: robar datos personales y bancarios y cobrar importes por compras falsas.

INCIBE detalla que existen múltiples enlaces fraudulentos activos y que la campaña busca maximizar su alcance mediante la combinación de publicidad engañosa y difusión en mensajería instantánea.

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El organismo recomienda recopilar evidencias y bloquear los anuncios si el usuario ha accedido a estas páginas pero no ha facilitado datos.

En caso de haber realizado una compra, aconseja contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, informar al banco, conservar pruebas, presentar denuncia ante Policía Nacional o Guardia Civil, vigilar la posible exposición de datos mediante egosurfing y cambiar las credenciales comprometidas utilizando contraseñas robustas y autenticación en dos pasos.

El mensaje también ha sido compartido por las redes sociales de la Guardia Civil que avisa a los usuarios que “Quieren que realices una compra falsa para conseguir tus datos personales y bancarios y quedarse con tu dinero sin enviarte nada”.