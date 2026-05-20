Maitena Berrueco 20 MAY 2026 - 06:30h.

El 4 de enero, Gorka sufrió una sepsis meningocócica que le llevó a luchar por su vida durante 85 días en la UCI

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PamplonaA sus 17 años, Gorka Goñi Mendiburu sabe lo que es estar entre la vida y la muerte. A principios de año este chaval de Elbete (Baztan, Navarra) sufrió una sepsis meningocócica, pasó 85 días en la UCI y fue sometido a seis intervenciones quirúrgicas. El navarro logró sobrevivir y el pasado 1 de abril salió de la UCI pero el precio que ha pagado es altísimo, ha perdido tres de sus cuatro extremidades, en concreto, le han amputado sus dos piernas, por debajo de la rodilla, y un brazo.

La crueldad de lo que le ha tocado vivir a Gorka ha trascendido mucho más allá de su pueblo, Elbete, y de Navarra. Por eso, muchos han querido hacer su pequeña o gran aportación económica a la campaña, puesta en marcha, para, entre otras cosas, cubrir los costes de las prótesis para la nueva etapa que emprende ahora Gorka. Hasta el momento, se han recaudado más de 360.000 euros.

Su familia no le ha dejado solo en ningún momento, ni durante su hospitalización en Pamplona ni en su posterior traslado e ingreso en el Hospital La Paz de Madrid, donde afronta sus últimas semanas de rehabilitación. Sus seres queridos, encabezados por su prima Leticia Recarte han creado la asociación ‘Gurekin Zaude’, a través de la que han puesto en marcha una campaña para recaudar fondos que ha desbordado todas sus expectativas.

Prótesis y apoyo psicológico

La idea inicial era reunir 80.000 euros para cubrir los costes de las prótesis y la rehabilitación necesaria para que pueda recuperar la mayor independencia y calidad de vida posible, aunque “la cifra de 80.000 euros no es un límite” y “todo lo que se done es para Gorka, aunque supere esa cifra”.

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Conscientes de que a este chaval navarro, de 17 años le toca comenzar ahora “una nueva etapa” y que va a tener que “reaprender muchos aspectos de su vida diaria”, pretenden con esta recaudación, “ayudarle a acceder a varias prótesis, así como al largo proceso de rehabilitación y apoyo psicológico que necesitará”.

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No podían imaginar, el pasado 30 de abril, cuando pusieron en marcha la campaña a través de la plataforma GoFundMe, que menos de un mes después la ola de solidaridad desatada ante la tragedia que le ha tocado vivir a este adolescente navarro, se iba a traducir en más de 4.300 donaciones que han logrado recaudar, hasta la fecha, más de 360.000 euros.

Entre las aportaciones las hay pequeñas y grandes, pero cualquiera “por pequeña que sea, le acerca un paso más a reconstruir su vida”, apuntaba Leticia, la prima de Gorka y vicepresidenta de la asociación 'Gurekin Zaude Elkartea', que ha sido creada para apoyarle.