Berta es una niña de cuatro años que padece anemia de Fanconi y necesita encontrar un donante de médula 100% compatible antes de junio

Elena padece síndrome de Williams, la enfermedad rara de las personas “extremadamente sociables y empáticas”: "Te llevas un palo muy gordo"

Compartir







Berta padece a sus cuatro años la anemia de Fanconi, una enfermedad que ha hecho que ella y sus padres pasen demasiado tiempo entre las paredes de diferentes centros médicos. El equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar con los padres de la pequeña para saber en qué consiste esta enfermedad y cómo es afrontarla.

"Hasta ahora Berta tenía unos valores muy estables dentro de la enfermedad, pero hace un año empezaron a bajar", confiesa su madre, Carla Tejera Gómez. Ellos no sabían que eran portadores de la anemia de Fanconi, que es una enfermedad rara que provoca desde malformaciones en fase pediátrica hasta un fallo en la médula "que puede aparecer entre los cuatro y los 10 años".

Cada día los padres de Berta desean poder encontrar cuanto antes a un donante compatible con su hija para poder salvarle la vida, pero es muy complicado, según confirma Roberto Roig, del centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana: "Estamos hablando de uno entre tres y cuatro mil donante".

El "plan B" de los padres de Berta

Pero ellos cuentan con un "plan B" como explica Carla: "El padre es un 50% compatible, aunque sabemos que esto puede llevar algunas complicaciones". Ya han programado su trasplante para junio a pesar del riesgo que supone, pero ellos no van a tirar la toalla y siguen animando a la gente a donar médula.

"Es algo muy sencillo y no es doloroso". El proceso de extracción de médula es una simple analítica de sangre y para ello, hay "que tener más de 18 años". Un pequeño gesto podría suponer la solución definitiva para Berta y sus padres: "Ojalá se salvase muchísima gente". Aunque Berta tenga una pequeña posibilidad de ser compatible con la médula de su padre, siguen esperando a que den con el donante compatible y reducir los riesgos del trasplante.