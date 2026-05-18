Mabel Cupet Sevilla, 18 MAY 2026 - 07:29h.

El lienzo, donde destacan los tonos rosas tan característicos del estilo de la autora, está lleno de elementos que hacen referencia a la vida y personalidad de Leo

El propósito de la artista es gritar al mundo que las personas con Piel de Mariposa necesitan la ayuda de todos

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La artista sevillana Julia de Gabriel ha protagonizado un gesto lleno de sensibilidad, compromiso y emoción al crear un cuadro dedicado a Leo, un niño sevillano de 12 años que convive con la enfermedad conocida como Piel de Mariposa.

La obra, cargada de simbolismo y color, fue entregada en persona durante un emotivo encuentro celebrado el pasado fin de semana en Sevilla, en el marco del evento solidario “Voces de Mariposa”, una iniciativa destinada a recaudar fondos y dar visibilidad a esta enfermedad rara.

Un encuentro lleno de emoción

La artista quiso sorprender al pequeño Leo con un retrato muy especial, inspirado en su historia de vida y en su papel como referente. Julia, que describe a Leo como “una persona increíble que está inspirando a todos con su historia”, ha expresado su deseo de que su obra sirva también como un altavoz para seguir apoyando a quienes conviven con esta enfermedad.

“Desde aquí quiero alzar la voz para que todos podamos cada vez más ayudar a las personas que padecen esta enfermedad”, dice la artista.

Un retrato lleno de simbolismo

El lienzo, donde destacan los tonos rosas tan característicos del estilo de la autora, está lleno de elementos que hacen referencia a la vida y personalidad de Leo. En la obra aparecen mariposas, su nombre integrado en la composición y también un pequeño labubu, un juguete muy especial para el niño, que la artista quiso incluir como guiño personal.

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Cada detalle del cuadro está pensado para reflejar no solo la identidad del pequeño, sino también la sensibilidad de una historia marcada por la superación diaria.

“Un grito al mundo” a través del arte

La propia Julia de Gabriel ha explicado que su intención con esta obra va mucho más allá de lo artístico. Su objetivo, asegura, es utilizar su creatividad como herramienta de concienciación.

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“Su propósito es gritar al mundo que las personas con Piel de Mariposa necesitan la ayuda de todos, para que puedan ir recibiendo tratamientos y cada vez se investigue más”, señala la artista.

Un niño convertido en referente

Leo no solo convive con la enfermedad, sino que además se ha convertido en una de las voces más activas en la defensa de los derechos de los pacientes con Piel de Mariposa. Su implicación ha sido clave en distintas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta patología.

Entre ellas destaca su participación en la reivindicación para que el tratamiento Vyjuvek llegue a todos los pacientes de España que padecen esta enfermedad. Se trata de una terapia innovadora orientada a mejorar la cicatrización de heridas que ya ha llegado a Andalucía.

Un tratamiento que abre esperanza

Leo, junto al joven malagueño Adrián, es uno de los primeros pacientes en España en haber comenzado a recibir este tratamiento, considerado un avance importante en el abordaje de la Piel de Mariposa.

Vyjuvek representa una nueva esperanza para los pacientes, ya que busca mejorar de forma significativa su calidad de vida y abrir nuevas vías terapéuticas en el futuro. Se trata de un medicamento innovador que no cura la enfermedad, pero actúa directamente sobre las heridas, favoreciendo su cierre y reduciendo el dolor y el sufrimiento diario. Su desarrollo en Estados Unidos ha supuesto un avance significativo en el abordaje de esta patología, y su aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento y de las autoridades sanitarias españolas avala su seguridad y eficacia.

Fuente de inspiración para artistas

La lucha de Leo se ha convertido en una fuente de inspiración para los artistas. Hace tan solo unas semanas el cantante sevillano Luitingo lanzaba bajo el título “Piel de Mariposa”, una canción dedicada a todas las personas que conviven con esta patología en España, así como a sus familias y cuidadores

Uno de los trabajos más especiales y emotivos de toda de la carrera del artista como él mismo ha contado.

Arte, compromiso y visibilidad

El gesto de la artista sevillana se ha convertido en un símbolo de apoyo y sensibilización hacia una enfermedad que aún requiere mayor investigación y atención social. Su obra no solo emociona por su valor artístico, sino también por el mensaje que transmite: la importancia de no olvidar a quienes conviven con enfermedades raras.

La historia de Leo continúa inspirando a familias, pacientes y artistas, recordando que la lucha por la visibilidad y la investigación sigue siendo fundamental. En ese camino, iniciativas como esta unen arte, solidaridad y esperanza en una misma causa.