Algunos efectivos han golpeado y tumbado en el suelo a varios activistas antes de esposarlos a la espalda

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BilbaoActivistas propalestinos se han enfrentado a la Ertzaintza mientras esperaban la llegada de los miembros de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Bilbao. En las imágenes emitidas por el Canal 24 Horas se ha visto cómo le han increpado a los agentes y esto ha acabado en momentos de gran tensión.

Algunos efectivos han golpeado y tumbado en el suelo a varios activistas antes de esposarlos a la espalda. Minutos antes, los 18 activistas catalanes que viajaban en la Flotilla habían llegado al aeropuerto de Barcelona-El Prat en un vuelo que procedía de Ankara, Turquía.

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Varias personas han sido identificadas por los agentes

El grupo ha intentado hacerse una foto conjunta en las instalaciones del aeropuerto. En ese momento, la Ertzaintza les han solicitado que se apartaran de la zona para que pudiese salir el resto de pasajeros, los activistas han empezado a increparles y se han generado momentos de gran tensión, según 'El Correo'.

Varios agentes han intervenido usando porras para dispersar a la multitud y varias personas han sido identificadas. De momento, no se conocen detenciones ni partes oficiales sobre posibles heridos. Los activistas han protestado por la actuación de los policías y la han calificado de "desproporcionada". Así, han destacado que lo único que querían era hacerse una foto para los medios y "enseguida les han empezado a dar empujones y con las porras".

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el eurodiputado de Comuns Jaume Asens, han sido algunos de los representantes políticos que han acudido a recibir a los integrantes de la Flotilla. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, explicó que cuatro de los casi 40 españoles del barco han necesitado atención médica.