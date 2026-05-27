La Policía Local del municipio murciano recibió numerosas llamadas por la presencia de un "bicho raro" en los tejados

Ante el miedo de los vecinos, una patrulla se acercó hasta el lugar para capturar al animal

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La Policía Local de Molina de Segura, en Murcia, fue alertada el pasado lunes 25 de mayo por varias llamadas de los vecinos de la localidad, que aseguraron haber visto un "animal peligroso" merodeando por los tejados.

Ante el pánico general y la alarma por la posible presencia de lo que algunos calificaban como "algún bicho raro", los agentes se trasladaron hasta el lugar, descubriendo la verdad sobre el animal.

Incertidumbre ante el "fiero ejemplar"

La patrulla acudió a la zona expectante ante la posibilidad de encontrarse con un perro potencialmente peligroso o un animal difícil de controlar ya que, por las llamadas recibidas por parte de los vecinos, la situación se presentaba con un tanto de incertidumbre acerca de lo que los policías podrían encontrarse.

Después de colocarse cerca del animal y avanzar cautelosos hacia él, el operativo concluyó con éxito localizando lo que los agentes calificaron como un “fiero ejemplar”: un tigre de peluche de tamaño XXL.

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Tras descubrir la verdad sobre el animal por el que los vecinos se habían visto intimidados, la peculiar misión acabó con uno de los policías con el peluche entre sus brazos. Por suerte, no hubo heridos, aunque sí varios vecinos con el pulso acelerado y algún agente mirando dos veces antes de acercarse.