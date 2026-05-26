Mabel Cupet Sevilla, 26 MAY 2026 - 07:30h.

El perro huyó en estado de shock después del grave atropello sufrido por su dueña, Clotilde, de 79 años, que continúa ingresada en estado grave

Cientos de vecinos y voluntarios se movilizaron durante horas en una búsqueda que terminó con un emocionante desenlace este lunes por la mañana

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Después de casi 24 horas desaparecido, herido, desorientado y tras recorrer varios kilómetros presa del miedo, Blue ha regresado por su propio pie a casa. El perro lobo, cuya desaparición había mantenido en vilo a toda una familia de Roquetas de Mar y movilizado a cientos de vecinos durante horas, ha logrado volver exhausto pero con vida tras una angustiosa huida provocada por el grave atropello sufrido por su dueña, Clotilde, mientras paseaban juntos el pasado domingo.

La noticia ha sido recibida con enorme emoción tanto por la familia como por todas las personas que participaron en su búsqueda desde el primer momento. Durante más de un día, Roquetas de Mar se volcó completamente con el caso de Blue en una impresionante ola de solidaridad que convirtió las redes sociales y las calles del municipio en un auténtico operativo ciudadano improvisado, como nos cuenta su hijo Jose aun emocionado.

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“A mi madre todo el mundo la quiere” dice su hijo, Jose, que en estos momentos difíciles ha sentido el cariño de todos. Tanto Clotilde como Blue son muy conocidos y queridos en Roquetas de Mar donde todos las conocen como “la abuela lobo”.

Un paseo que terminó en tragedia

Todo ocurrió alrededor de las 8:45 horas del domingo, cuando Clotilde, una vecina de 79 años, paseaba junto a su perro como hacía habitualmente. Lo que parecía una mañana tranquila terminó convirtiéndose en una escena dramática después de que ambos fueran atropellados, por un conductor que ha dado positivo en alcohol, con antecedentes y se daba a la fuga, según la versión de la familia. Como nos dice su hijo, fue localizado minutos después gracias a la ayuda de una vecina que circulaba en bicicleta y pudo anotar la matrícula.

Tras el impacto, Blue salió huyendo completamente aterrorizado, herido y en estado de shock, incapaz de reconocer a quienes intentaban ayudarlo. “Mi madre en el suelo solo pensaba en él” asegura su hijo.

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Durante las primeras horas, varios testigos aseguraron haber visto al animal correr desorientado por distintas calles de la zona entre Gran Plaza y la carretera de Alicún. Algunos incluso afirmaron que tenía sangre en el hocico mientras escapaba presa del pánico. En un primer momento llevaba todavía la correa puesta, aunque horas después la familia la encontró abandonada en plena calle, lo que hizo aún más difícil poder seguirle la pista.

Una ola de solidaridad en Roquetas de Mar

A medida que avanzaba el domingo sin noticias de Blue, la preocupación no dejaba de crecer. La familia temía que el animal pudiera encontrarse escondido en algún descampado o refugiado en cualquier rincón debido al miedo y al dolor provocado por las heridas. Las publicaciones compartidas en redes sociales comenzaron entonces a multiplicarse rápidamente y cientos de personas se sumaron a la búsqueda. “La respuesta ha sido increíble”, nos cuenta Jose que apenas puede contener la emoción.

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Vecinos, amigos, voluntarios e incluso personas que no conocían personalmente a la familia organizaron grupos para recorrer calles, solares, caminos y descampados durante horas. Muchos continuaron la búsqueda incluso entrada la noche tratando de localizar cualquier rastro del animal. Las llamadas y mensajes con posibles avistamientos no dejaron de llegar durante toda la jornada “no hemos dormido nada”.

El regreso más esperado

Finalmente, cuando el miedo a un desenlace peor empezaba a hacerse cada vez más fuerte, Blue apareció regresando por su propio pie a casa. El animal llegó agotado, herido y todavía muy asustado después de haber recorrido varios kilómetros completamente desorientado.

Según ha explicado el hijo de Clotilde, Blue ha perdido uno de sus colmillos y presenta varias heridas, por lo que fue trasladado inmediatamente a un hospital veterinario, donde permanece ingresado en observación mientras los especialistas controlan su evolución y valoran el alcance de las lesiones sufridas tanto en el atropello como durante su larga huida.

La preocupación continúa por Clotilde

La alegría por la aparición de Blue, sin embargo, convive todavía con la enorme preocupación por el estado de salud de Clotilde. La mujer, de 79 años, continúa ingresada en estado grave en el hospital tras el atropello, mientras su familia permanece pendiente de su evolución médica. “Está muy grave, tuvo una parada de cardiaca de siete minutos del fuerte impacto”.

Pese a todo, el regreso del perro ha supuesto un pequeño rayo de esperanza para una familia completamente rota por lo sucedido. También ha servido para reflejar la enorme solidaridad mostrada por los vecinos de Roquetas de Mar, que durante más de 24 horas se volcaron sin descanso para intentar que Blue pudiera volver a casa.