Qué hacer si te encuentras con una serpiente en casa o cerca de ella

Lo más importante es mantener la calma y no intentar capturar ni matar al animal

Los expertos advierten de que tratar de manipular una serpiente puede aumentar el riesgo de sufrir una mordedura

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Si una serpiente aparece en una vivienda, un garaje o incluso en el interior de un vehículo, los agentes forestales recomiendan evitar cualquier reacción impulsiva. Ante este tipo de encuentros, lo más importante es mantener la calma y no intentar capturar ni matar al animal.

Según recuerdan desde el 112 de la Comunidad de Madrid, la inmensa mayoría de las serpientes presentes en la región no son peligrosas para las personas y, además, se trata de especies protegidas por la legislación ambiental.

Los pasos a seguir

Los expertos advierten de que tratar de manipular una serpiente puede aumentar el riesgo de sufrir una mordedura, especialmente si el animal se siente acorralado o amenazado. Por ello, aconsejan cerrar el acceso a otras zonas de la vivienda para evitar que se desplace y, siempre que sea posible, facilitar una vía de salida para que abandone el lugar por sus propios medios. En espacios como jardines, patios o garajes, muchas veces el reptil acaba marchándose sin necesidad de intervención.

Desde los agentes forestales recuerdan además que en la Comunidad de Madrid solo existe una especie venenosa, la víbora hocicuda, cuyo veneno presenta una toxicidad relativamente baja en comparación con otras víboras europeas. Aun así, insisten en que nunca debe intentarse capturar al animal sin los conocimientos adecuados.

Si la serpiente permanece en el interior de la vivienda o no puede abandonar la zona de forma segura, la recomendación es contactar con el teléfono de emergencias 112 para que los agentes forestales puedan desplazarse al lugar. Su intervención permite retirar al ejemplar de forma segura y devolverlo posteriormente a su hábitat natural.