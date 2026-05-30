El turismo tenía las ventanillas completamente cerradas y no tenía ningún tipo de protección frente al sol

Muere un perro tras ingerir bolas de carne con veneno en un parque de Vitoria

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La RiojaUn perro de raza galgo ha muerto de forma extremadamente cruel tras estar encerrado en el interior de un vehículo que llegó a alcanzar temperaturas de 46ºC. Según informa 'eldiario.es', las autoridades lo descubrieron después de que un ciudadano diese la voz de alarma sobre un animal que estaba en un vehículo estacionado en la calle Zoquero de Calahorra (La Rioja).

El turismo tenía las ventanillas completamente cerradas y no tenía ningún tipo de protección frente al sol. La patrulla policial encontró el cadáver del animal encajado en el hueco inferior situado entre el volante y el asiento en una postura compatible con la búsqueda desesperada de sombra para protegerse de la radiación solar directa.

La causa más probable de la muerte fue un fallo multiorgánico

Los agentes apreciaron indicios de un escenario de confinamiento prolongado y agonía. Había daños en la tapicería con mordeduras, asientos deteriorados y múltiples marcas de las patas en el parabrisas delantero. La presencia de deposiciones secas constató que la estancia en el vehículo no fue puntual, sino que se prolongó durante varios días.

El informe veterinario confirmó que el animal no tenía comida en el tracto digestivo, por lo que estuvo entre 12 y 36 horas en ayunas. La causa más probable de la muerte fue un fallo multiorgánico derivado de un golpe de calor, agravado por la falta de ventilación, agua y alimento. El estudio anatomopatológico situó el fallecimiento entre 24 y 48 horas antes del hallazgo.

Los agentes han detenido a un varón de 20 años como presunto autor de los hechos

La investigación de la Policía Local de Calahorra y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil acabó con la detención de un varón de 20 años como presunto autor de los hechos. Es residente en Calahorra y presuntamente habría sido él quien habría dejado ahí al animal de forma deliberada.

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Este individuo presenta antecedentes por desatención y comportamiento negligente en la gestión de animales domésticos y se le había retirado la custodia de dos perros por parte del Gobierno de La Rioja por graves incumplimientos de la normativa vigente en materia de bienestar animal. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

El Código Penal castiga la muerte de un animal doméstico con penas de cárcel que van desde los 12 hasta los 24 meses y a la inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para su tenencia.