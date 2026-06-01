El Tribunal Supremo ha confirmado que las compañías aseguradoras deberán asumir indemnizaciones que rondan los 90 millones de euros

En algunos casos, los daños han sido tan severos que los inmuebles han quedado prácticamente inhabitables

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GranadaDespués de más de 26 años de reclamaciones y procedimientos judiciales, cerca de 90 familias afectadas por los graves movimientos de terreno registrados en una urbanización de La Herradura, en la costa de Granada, han obtenido una resolución favorable. El Tribunal Supremo ha confirmado que las compañías aseguradoras deberán asumir indemnizaciones que rondan los 90 millones de euros por los daños sufridos en unas viviendas que comenzaron a presentar problemas estructurales pocos años después de ser entregadas.

Lo que en su día se vendió como una exclusiva promoción residencial junto al mar acabó convirtiéndose en una pesadilla para decenas de propietarios. Apenas cinco años después de que las primeras familias se instalaran en la urbanización comenzaron a aparecer grietas, hundimientos y desplazamientos del terreno que afectaron de forma progresiva a viviendas, patios y zonas comunes. En algunos casos, los daños han sido tan severos que los inmuebles han quedado prácticamente inhabitables.

Una lucha de décadas

Los informes técnicos que han acompañado el largo proceso judicial apuntan a deficiencias en la cimentación de las construcciones sobre unos terrenos especialmente delicados desde el punto de vista geológico. Los movimientos del subsuelo provocaron desniveles, separaciones entre estructuras y continuos desperfectos que obligaron a muchos vecinos a convivir durante años con la incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas.

La sentencia del Alto Tribunal supone un importante respaldo para los afectados, aunque muchos reconocen que llega tarde para reparar completamente el perjuicio sufrido durante casi tres décadas. Algunos inmuebles podrían ser rehabilitados gracias a las indemnizaciones, pero otros presentan un deterioro tan avanzado que la única solución viable sería su demolición. Para quienes llevan años de lucha, la resolución representa al menos el reconocimiento judicial de una situación que marcó sus vidas desde que compraron aquellas viviendas con la intención de convertirlas en su hogar definitivo.