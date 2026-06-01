El cuerpo sin vida ha sido recuperado por un submarinista en la zona del espigón de San Juan de Nieva

La familia del joven desaparecido en una playa de Salinas: "Me dijo que él no se metía muy dentro del agua"

Compartir







OviedoLas autoridades han hallado el cuerpo sin vida de una persona en Salinas, el entorno donde se busca desde hace una semana a un joven desaparecido tras ser arrastrado por la corriente.

El cuerpo sin vida ha sido recuperado por un submarinista en la zona del espigón de San Juan de Nieva, según recoge el medio local El Comercio, y ya ha sido trasladado en helicóptero al Instituto de Medicina Legal de Oviedo, donde se le realizará la autopsia y se procederá a su identificación.

El joven desaparecido fue arrastrado por la corriente

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del incidente a las 19:46 horas del 26 de mayo. En las llamadas recibidas indicaban que cuatro personas tenían problemas para salir del agua por las corrientes.

Tres de esas personas en dificultades pudieron salir con la ayuda de unos surfistas que se encontraban en la zona, pero al joven de 19 años se le perdió de vista.