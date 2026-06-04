Un exluchador de MMA reduce a un pasajero que intentó estrangular a un tripulante en pleno vuelo

El hombre intentó abrir la puerta de salida de emergencia y se lanzó a un tripulante de cabina

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El exluchador de MMA Josh Longood, que viajaba en un avión de Puerto Rico a Chicago, tuvo que reducir a un hombre que trataba de abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo. El brasileño de 37 años ha declarado que el hombre al que contuvo “hablaba y se comportaba de forma extraña”, pensando que podría haber estado bebiendo alcohol antes del incidente.

Fue aproximadamente 45 minutos después del despegue cuando el pasajero, Juan Gabriel Reyes, comunicó que quería abandonar el vuelo y “empujó agresivamente con el hombro la puerta del piloto”, según recoge ‘People’.

Además, el individuo trató de estrangular al tripulante, según ‘CNN’. Fue ahí cuando el luchador tuvo que sujetarlo hasta en dos ocasiones. Redujo al hombre durante unos 10 minutos. Tuvo que hacerlo una segunda vez, durante otros 20-30 minutos hasta que el avión hizo el aterrizaje de emergencia en Miami.

Finalmente, Longood ha reconocido que sus años de entrenamiento le ayudaron a “mantener la calma y manejar la situación”.