Lo dice la ley: multa de hasta 3.000€ por acampar en la playa

David Soriano 09 JUN 2026 - 13:30h.

Por norma general, la acampada libre en playas españolas está prohibida por la Ley de Costas, aunque existen un par de excepciones de lo más disfrutables.

Zonas de España en las que se puede acampar al aire libre

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Con el auge en los últimos años del caravaning y la camperización de vehículos y el verano llamando a la puerta, puede que surja la duda sobre si podemos ahorrarnos el apartamento u hotel y acampar en plena playa con las comodidades que suponen estos vehículos adaptados. Sea de este modo o al tradicional en tienda de campaña, sentimos decirte que la Ley española es muy estricta a este respecto, contemplando severas sanciones económicas, pero hay unas pocas excepciones a esa prohibición generalizada de acampada libre en playas.

Sanciones por acampar indebidamente en las playas

Según el marco regulatorio de la Ley de Costas (Ley 22/1988), que regula el uso del dominio público marítimo-terrestre en España, se considera infracción grave la acampada en nuestras playas, al ser esta actividad una utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos por la legislación. La penalización por este motivo estará cuantificada dependiendo del beneficio estimado que obtenga el infractor y, cuando este beneficio no sea cuantificable, el valor de los daños y perjuicios causados al dominio público, con una cuantía mínima de 150 euros.

Estas multas, igualmente, dependerán de la cantidad de espacio de costa ocupado, tal y como refleja su artículo 97: “En el caso de acampada, 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción mínima. En el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos, entre 50 y 150 euros, en función de los criterios que se establezcan reglamentariamente. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente”.

Bajo este marco regulatorio nacional, que establece las sanciones mínimas, cada localidad a la que pertenezca una playa puede establecer una normativa local mucho más punitiva. En ciudades andaluzas como Málaga, Cádiz, Marbella, Almería o Tarifa, las multas contempladas para aquellos que se queden a dormir en las playas contemplan multas de hasta 1.500 euros, misma cantidad que en otras zonas como San Sebastián o Gandía, donde tampoco se permite pernoctar en la playa. La cuantía se puede llegar a duplicar cuando dicho comportamiento se produzca en situaciones reiteradas o existan agravantes como contaminación o vertidos de basura al medio natural o esta actividad se realice en espacios protegidos.

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Lugares donde sí se permite pernoctar en la playa

Más allá de la prohibición generalizada, hay algunas excepciones a la norma en las que sí se permite la acampada, aunque cumpliendo ciertas normas y requerimientos previos. Por ejemplo, en Galicia, en la Isla de Ons, Pontevedra, que permite acampar durante la temporada de verano (del 1 de junio al 30 de septiembre) en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, aunque es obligatorio reservar plaza previamente en la web de la Xunta de Galicia y esperar la autorización para ello y posteriormente cumplir con los límites establecidos de no superar los cinco días de estancia, ni la capacidad máxima de 200 personas que es el aforo máximo permitido. En Canarias también encontramos una de esas agradables excepciones en la playa de El Salado, situada en la isla La Graciosa, donde se permite acampar de forma regulada y gratuita frente al mar en una de las 50 parcelas de las que dispone y que requiere de reserva previa obligatoria a través de Reservas de Parques Nacionales.

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Si existe una recomendación infalible para exprimir al máximo las noches de verano lo más cerca posible de la brisa marina, esa es, sin duda, apostar por las zonas de acampada autorizadas. Frente a las estrictas regulaciones y los riesgos de la acampada libre, los campings oficiales a pie de playa se consagran como la alternativa más inteligente y atractiva para los amantes de la costa que no quieren exponerse a una multa de cuantía muy elevada. España, con sus miles de kilómetros de litoral, presume de un catálogo casi infinito de establecimientos ubicados a pie de playa o con acceso directo a la arena.

Optar por esta modalidad no solo transforma las vacaciones en una experiencia inmersiva en la naturaleza, sino que eleva el listón en dos factores innegociables: la seguridad y el confort. Al resguardo de estas instalaciones, el viajero no solo ganará en tranquilidad, sino que se beneficia de una completísima infraestructura de servicios que van desde piscinas y restauración hasta actividades de ocio que convierten la escapada al aire libre en un auténtico lujo accesible. Algunos de los campings de playa mejor valorados de nuestras costas son Camping Playa Montroig (Tarragona), Camping Sea Green Cala Llevadó (Costa Brava, Girona), Camping La Ballena Alegre (Costa Dorada, Tarragona), Camping Playa Joyel (Cantabria), Camping Las Dunas Costa Brava (Girona), Camping La Marina (Alicante), Camping Kiko Park (Valencia), Camping El Palmar (Cádiz) o Camping Tres Estrellas (Barcelona), según datos de Riomalo.