El fuego de Vall d'Uixó continúa en activo, tras cuatro días y con 8.500 hectáreas quemadas

Zoe Armenteros 28 JUL 2026 - 08:27h.

Las condiciones del fuego se han ido estabilizando, pero son muy cambiante con unos 200 focos en activo en la sierra oeste de Madrid

Última hora de los incendios forestales en España: Interior autoriza el realojo de nueve municipios de Toledo

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Los incendios en Ávila y Madrid, que siguen activos, han quemado más de 170.000 hectáreas tras un rápido avance desde este domingo. La ola de calor, prevista a partir del miércoles, promete empeorar la situación por lo que los bomberos, voluntarios y vecinos luchan contrarreloj contra las llamas. Las condiciones del fuego se han ido estabilizando, pero son muy cambiante con unos 200 focos en activo en la sierra oeste de Madrid, según las imágenes de los satélites europeos.

Protección civil ha informado que hay 91.000 las personas afectadas en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo entre los evacuados y los confinados. Solo en la Comunidad de Madrid son 32.000 las personas evacuadas de sus municipios y más de 19.000 confinadas en sus hogares. En la provincia de Ávila, 25.000 personas han sido evacuadas y casi 9.000 permanecen sin poder abandonar sus casas.

Los bomberos se mantienen en alerta ante la previsión del tiempo y la fuerza del viento, uno de los principales responsables de la rápida extensión de las llamas.