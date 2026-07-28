Los datos de los incendios en Madrid y Ávila: 91.000 los afectados, 63.000 evacuados y 28.000 confinados
Las condiciones del fuego se han ido estabilizando, pero son muy cambiante con unos 200 focos en activo en la sierra oeste de Madrid
Última hora de los incendios forestales en España: Interior autoriza el realojo de nueve municipios de Toledo
Los incendios en Ávila y Madrid, que siguen activos, han quemado más de 170.000 hectáreas tras un rápido avance desde este domingo. La ola de calor, prevista a partir del miércoles, promete empeorar la situación por lo que los bomberos, voluntarios y vecinos luchan contrarreloj contra las llamas. Las condiciones del fuego se han ido estabilizando, pero son muy cambiante con unos 200 focos en activo en la sierra oeste de Madrid, según las imágenes de los satélites europeos.
Protección civil ha informado que hay 91.000 las personas afectadas en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo entre los evacuados y los confinados. Solo en la Comunidad de Madrid son 32.000 las personas evacuadas de sus municipios y más de 19.000 confinadas en sus hogares. En la provincia de Ávila, 25.000 personas han sido evacuadas y casi 9.000 permanecen sin poder abandonar sus casas.
Los bomberos se mantienen en alerta ante la previsión del tiempo y la fuerza del viento, uno de los principales responsables de la rápida extensión de las llamas.
El fuego de Vall d'Uixó continúa en activo, tras cuatro días y con 8.500 hectáreas quemadas
El incendio declarado el pasado sábado en la Vall d’Uixó (Castellón) afronta este martes su cuarto día todavía activo, tras haber quemado unas 8.500 hectáreas, y con unas 10.000 personas que permanecen evacuadas , después de que anoche se autorizara la vuelta a sus casas de unas 6.000. A primera hora se han incorporado de nuevo los medios aéreos, tras una noche en la que se esperaba viento suave y una humedad de hasta el 80%, ya que puede haber una ventana de oportunidad de 2 a 4 horas, según explicaba anoche el director operativo de extinción, Raúl Gil.
En la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada a las 19.00 horas de este lunes, se autorizó la vuelta de unos 6.000 vecinos que habían sido desalojados en cuatro barrios de la Vall d’Uixó, aunque todavía han tenido que permanecer confinados en sus casas.
Los efectivos desplegados en la lucha contra los incendios trabajan contra reloj para contener el fuego antes de una nueva ola de calor
Los efectivos desplegados en la lucha contra los incendios forestales que arrasan España afrontan hoy una jornada clave. Si el viento ya lo estaba poniendo difícil, ahora se preparan para la llegada de la cuarta ola de calor, que va a complicar todo aún más. Por eso, hoy trabajan contra reloj para controlar los principales frentes activos antes de que suban la temperatura. Antes de ello, esta noche, los medios de extinción han aprovechado el respiro que les ha dado el viento, pero ahora temen el empeoramiento de las condiciones de trabajo, que volverán a ser propicias para que el fuego siga encontrando vías para extenderse.Ir a la noticia
Los bomberos logran contener el avance del incendio en Valdemaqueda, Madrid
Los trabajos nocturnos con maquinaria pesada, fuegos técnicos y la extinción de cara al fuego han dado su fruto en la lucha contra los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid han sido "eficaces" contra los frentes activos y han rebajado la "amenaza", aunque las llamas siguen sin control con la previsión del endurecimiento de condiciones climáticas para las próximas horas, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.
Se ha conseguido impedir que el incendio llegara a Valdemaqueda. Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid también han señalado que durante la noche han trabajado 50 medios terrestres, cuyas labores han sido positivas en el entorno del río Cofio, que es la zona más crítica en estos momentos.
Los datos de los incendios en Madrid y Ávila
La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha informado de 91.000 las personas afectadas por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo entre los evacuados y los confinados. Se trata de 63.000 personas evacuadas y 28.000 confinadas. En la Comunidad de Madrid, los datos recogen 32.000 personas evacuadas de sus municipios y más de 19.000 confinadas en sus hogares. En la provincia de Ávila, 25.000 personas han sido evacuadas y casi 9.000 permanecen sin poder abandonar sus hogares.
(FUENTE: CADENA SER)