Trump pausa los bombardeos contra Irán para negociar, pero amenaza con reanudarlos si fracasa la vía diplomática

El futbolista argentino Lucas Trejo reaparece tras perder a su mujer y a sus hijos en el terremoto de Venezuela: "A mi familia"

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para abrir una vía diplomática que permita alcanzar un acuerdo y poner fin al conflicto. No obstante, ha advertido de que volverá a autorizar acciones militares si las conversaciones no prosperan.

En declaraciones al medio Axios, Trump aseguró que ambas partes mantienen contactos intensos, aunque dejó claro que no está dispuesto a prolongar indefinidamente el proceso negociador: "Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", afirmó el mandatario.

PUEDE INTERESARTE El incendio en Francia podría durar semanas hasta conseguir su total extinción, según advierten los expertos

El presidente estadounidense explicó que decidió suspender los bombardeos el pasado viernes tras recibir la petición de varios aliados de Oriente Medio que están actuando como mediadores en el conflicto.

"Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: 'No dispares'", señaló Trump, quien insistió en que dará poco margen a la diplomacia: "O avanzan rápido o no avanzan".

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre tras apuñalar a tres mujeres en plena calle de París: dos de ellas permanecen en estado crítico

La reunión con Netanyahu marcará los próximos pasos

Las declaraciones del presidente llegan en vísperas de su reunión en Washington con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien viajará a Estados Unidos para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trump adelantó que abordará con el dirigente israelí la situación en Oriente Próximo y defendió su política hacia Irán: "Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", afirmó.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos sobre territorio iraní, tras 13 días consecutivos de ataques desde la ruptura de la tregua alcanzada en junio. Por su parte, Irán ha confirmado que no se han registrado nuevos ataques estadounidenses desde el viernes, aunque ha rechazado calificar la situación actual como un alto el fuego.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró que la reducción de la tensión responde a la estrategia militar iraní y no a un acuerdo entre las partes. Además, advirtió de que cualquier nueva acción de Estados Unidos recibirá una "respuesta recíproca y contundente" por parte de Teherán.

Teherán niega negociaciones directas con Washington

El Gobierno iraní también ha desmentido que existan negociaciones directas con Estados Unidos para poner fin al conflicto.

Según Bagaei, los únicos contactos abiertos en estos momentos son los que mantiene Irán con Omán, centrados en cuestiones relacionadas con el estrecho de Ormuz, y no en un posible acuerdo de paz.

Asimismo, el portavoz rechazó las informaciones publicadas por diversos medios sobre una supuesta tregua de diez días, aunque reconoció que pueden existir intercambios de mensajes indirectos entre Washington y Teherán a través de países mediadores como Pakistán y Catar.