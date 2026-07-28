Yolanda Marchite, la mujer de 52 años de Zaragoza que ha muerto con ELA, ha donando su cuerpo y su pelo para la lucha contra el cáncer

Muere Yolanda Marchite, con ELA desde dar a luz por una mala aplicación de la epidural: "Tuvo una sonrisa hasta el último suspiro"

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ZaragozaLos vecinos de Zaragoza continúan conmocionados tras conocerse el fallecimiento de Yolanda Marchite, una mujer con ELA que se convirtió en una de las voces más reivindicativas en la lucha contra la enfermedad en Aragón y que ha fallecido a los 51 años. Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento, varios usuarios han acudido hasta su perfil para inundarlo de mensajes en el que homenajean a Yolanda Marchite y mandan el pésame y el apoyo a su entorno más cercano.

El fallecimiento de Yolanda Marchite ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los temas que más indignación causa en la sociedad española y es la tardanza y la lentitud que sufren los pacientes de ELA y sus familias para recibir las ayudas prometidas y aprobadas en el Congreso. Unas ayudas y unas medidas que, debido a la tediosa burocracia y a su lentitud, muchos de ellos terminan falleciendo sin llegar a recibir.

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El "ejemplo" de Yolanda Marchite

Por eso, la misma Yolanda Marchite pidió antes de su fallecimiento que, todas aquellas personas que quisieran comprar flores en el día de su funeral donasen esa cantidad de dinero a la asociación ARAELA y, también, a la lucha contra el cáncer.

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‘Yoli’ se había convertido en una gran figura de lucha y ayuda a otras personas. Ella fue diagnosticada de esta enfermedad desde una mala administración de la epidural en el parto de su hija Ana de solo cinco años. En vez de tener el efecto anestésico en la parte inferior de su cuerpo, tuvo el efecto contrario y toda la parte superior quedó completamente dormida.

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A partir de este momento, su salud comenzó a deteriorarse hasta que los médicos le confirmaron la peor de las noticias: tenía ELA.

A pesar de que era una de las pacientes que estaba incluida en la ayuda de millones de euros que el Gobierno había aprobado para los pacientes de esta enfermedad, ha muerto sin poder recibir ni un solo euro, según ha confirmado medios como ‘Hoy Aragón’.

Además, desde el periódico 'Heraldo de Aragón' se ha desvelado que Yolanda Marchite ha tenido otro gesto generoso hasta en el final de sus días y es que esta aragonesa de 52 años habría donado todo su cuerpo, hasta el pelo: "Ha sido un ejemplo. Ha donado todo su cuerpo, hasta el pelo". Una muestra de su generosidad con la que quiere "salvar vidas".

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Reacciones a la muerte de Yolanda

Gracias a su familia, su marido Goyo y su hija Ana, Yolanda consiguió tener miles de seguidores en Instagram, donde publicaba cómo era su día a día luchando con esta enfermedad y sin perder la sonrisa.

En muchos de sus vídeos aparece su hija a su lado mientras ella la miraba sonriente. Ambas disfrutaban a pesar de que Yoli no pudiese hablar. Gracias a una pantalla y a su sincera mirada conseguían comunicarse y hacer del día un momento especial en sus vidas.

Con un post de los tres con camisetas navideñas, un amigo de Yoli, también enfermo de ELA, confirmaba la muerte de la paciente: “Gracias a su activismo en redes sociales, conocieron lo que era la ELA y que también se puede ser feliz y tener una sonrisa eterna, como la que ella tuvo hasta su último suspiro. Ella luchaba para que todas las personas enfermas de ELA tuvieran el derecho a vivir con los cuidados y enfermeros necesarios”.

Desde la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica también se ha querido rendir homenaje a Yolanda con una emotiva publicación: "Ayer perdimos a una de las voces de la ELA de Aragón más importantes. Yolanda Marchite ha dado voz e imagen a otros muchos que han luchado en silencio y que también marcharon recientemente. Por todos ellos y por Yoli, lanzamos hoy un brindis al cielo. Seguiremos luchando desde aquí siempre con la mira puesta arriba, por los que están, y por los que vendrán".