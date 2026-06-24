La OCU ha señalado que el consumo de cervezas con limón se dispara en verano

Los azúcares sencillos incrementan el aporte calórico hasta las 134 kilocalorías

Compartir







Un análisis de 30 cervezas con limón revela que su contenido real de limón es "poco menos que testimonial, cuando no inexistente", mientras que su aporte calórico es igual o superior al de una cerveza clásica o un refresco.

Así lo ha advertido este miércoles 24 junio la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que en un comunicado ha señalado que el consumo de cervezas con limón se dispara en verano por su perfil bajo en alcohol y refrescante.

El amargor de la cerveza, en segundo plano

Sin embargo, tras analizar 23 cervezas tipo Radler y 7 tipo Shandy, la OCU ha revelado las primeras apenas incorporan entre un 0,7 y un 5,5 % de zumo de limón, mientras que las segundas directamente no lo llevan, pues su sabor a cítrico proviene de aromas añadidos.

Además, la cantidad de cerveza se limita entre un 36 y un 90 % de las Radler y entre un 15 y un 25 % de las Shandy, debido a que el lúpulo de algunas de estas cervezas no procede de la flor sino de los extractos, una solución más económica.

PUEDE INTERESARTE Alertan de la presencia de sildenafilo y tadalafilo en un lote de un complemento alimenticio procedente de Turquía

El amargor propio del lúpulo queda a menudo en un segundo plano, superado por el ligero dulzor que aportan los azúcares y jarabes de glucosa que se añaden, según la organización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los azúcares sencillos incrementan el aporte calórico hasta las 134 kilocalorías de media en una lata de Radler y hasta las 149 de una de Shandy.

Aparte de los aromas a cítricos que incorporan todos los productos, la OCU ha apuntado la posibilidad de encontrar hasta siete aditivos distintos en una misma lata.