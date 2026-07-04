Un robo de cable en Ciudad Real provoca demoras en la línea de alta velocidad

El robo de cable está provocando fallos en la señalización en el tramo entre Malagón y Ciudad Real

Los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur están circulando con retrasos de 25 minutos

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Un robo de cable en Ciudad Real está provocando fallos en la señalización en el tramo que comprende el municipio ciudadrealeño de Malagón y Ciudad Real, lo que está causando demoras en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Según ha informado en su cuenta de la red social X InfoAdif, los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur están circulando con retrasos aproximados de 25 minutos.

Adif está trabajando en la reparación

El servicio de información indica también que personal de Adif está trabajando en la reparación de los circuitos de vía dañados.