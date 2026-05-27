Renfe anuncia una campaña para viajar en tren este verano, con tarifas que parten de los 7 euros en Avlo y de los 15 euros en AVE

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Renfe ha anunciado este miércoles una campaña para viajar en tren este verano, con tarifas que parten de los siete euros en Avlo y de los 15 euros en AVE. En concreto, la oferta incluye desplazamientos en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional desde el 22 de junio y hasta el 13 de septiembre de 2026.

Los billetes -que aparecerán con la etiqueta de 'Superprecios', el nombre de la campaña- se pueden comprar entre el 27 de mayo y el 4 de junio de este año en todos los canales de venta de Renfe, informa la empresa en un comunicado.

Además, el operador señala que es posible pasar de la tarifa Básica a un billete Elige, que incluye cambios y anulaciones y es más flexible, por un pago extra de tres euros o viajar además en espacio Confort por seis euros más en sus trenes a Francia.

Además de estas tarifas promocionales, Renfe permitirá mejorar las condiciones de los billetes por un suplemento extra, además, los usuarios podrán pasar de la tarifa Básica a un billete ‘Elige’ abonando únicamente tres euros más, una opción que incorpora mayor flexibilidad al permitir cambios y anulaciones.

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La campaña de Renfe

Con estas novedades, la compañía refuerza una estrategia comercial que se centra en ajustar precios y ampliar posibilidades para distintos perfiles de viajeros, especialmente en periodos con una alta demanda como son las vacaciones de verano. Renfe ha enmarcado esta campaña dentro de su política de descuentos y promociones con el objetivo de fomentar el uso del tren en desplazamientos nacionales.

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La operadora de trenes ha destacado que estos precios permiten viajar a distintos destinos en menos tiempo y con una amplia oferta de horarios. Con este tipo de acciones, Renfe tiene el objetivo de apostar por una movilidad más sostenible y por consolidar el tren como una alternativa cómoda y accesible para los viajes de verano.