Está previsto que se cancelen un total de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías

Los pasajeros cuyos trenes se vean afectados por la huelga tienen derecho a recibir información clara sobre cancelaciones o retrasos

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Renfe ha asegurado que el seguimiento de la huelga de este lunes convocada por el Sindicato Ferroviario (SF) está siendo "muy reducido" y que los servicios comerciales se desarrollan "con normalidad".

"En estos momentos, la prestación de los servicios comerciales se desarrolla con normalidad, sin supresiones", ha apuntado en un mensaje publicado en la red social 'X' en torno a las 8.30 de la mañana, en el que añadía que en el ámbito de los servicios públicos el seguimiento de la huelga está siendo "muy reducido, con afectaciones puntuales".

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Los servicios afectados

Está previsto que se cancelen un total de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías con motivo de la huelga.

Según los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe dejará activos 262 convoyes de Alta Velocidad y Larga Distancia, permitiendo el 73% de la movilidad habitual.

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Mientras, se mantendrán programados 420 trenes de Media Distancia, operando tan solo el 65% de los viajes programados.

En el lado de los Cercanías, su operativa se reducirá a la mitad y tan solo se ofrecerá el 75% del servicio regular en horas punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas).

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¿Qué pueden reclamar los viajeros?

Los pasajeros cuyos trenes se vean afectados por la huelga tienen derecho a recibir información clara sobre cancelaciones o retrasos y, si lo necesitan, presentar una reclamación. En caso de que el servicio se cancele en las 48 horas previas al viaje, Renfe debe ofrecer al usuario la posibilidad de viajar en otro tren o medio de transporte en condiciones similares o, si lo prefiere, devolver íntegramente el importe del billete.

Además, si el tren finalmente circula pero llega con retraso, los viajeros pueden solicitar las indemnizaciones previstas en el compromiso de puntualidad de Renfe.

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En los servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Larga Distancia, la compañía devuelve el 50% del billete cuando el retraso supera los 60 minutos y el 100% si rebasa los 90.

la compañía cuando el retraso supera los 60 minutos y el 100% si rebasa los 90. En Avant , las compensaciones son del 50% a partir de 15 minutos y del 100% desde los 30 .

, las compensaciones son del y del . En Media Distancia, las devoluciones oscilan entre el 25% y el 100% en función del tiempo de demora.

La Asociación Española de Consumidores recomienda conservar los billetes y cualquier justificante de los gastos ocasionados para facilitar una posible reclamación.