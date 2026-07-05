El boleto acertante ha sido premiado con 5.731.134,13 euros

La combinación ganadora ha sido: 46 25 45 10 07 48

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BadajozEn el sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado 04 de julio de 2026, ha aparecido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) premiado con 5.731.134,13 euros que ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Puebla de la Calzada (Badajoz), situada en Los Silos, 3.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen cuatro boletos acertantes a los que les ha correspondido a cada uno un premio de 51.026,32 euros, según información facilitada por Loteríass y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora

Los cuatro boletos acertantes han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de La Garriga (Barcelona), situada en Plaza Can Dachs, 4; en la número 2 de Girona, situada en Ultonia, 14-Bajos 5; en la número 5 de Torrelavega (Cantabria), situada en Avenida del Besaya, 23 y en la número 347 de Madrid, situada en Principe de Vergara, 1.

Combinación ganadora: 46 25 45 10 07 48 Complementario:01 y reintegro:3.