No lo ha hecho para volver a ser repartidor, su oficio durante más de 30 años, sino para hacerles un regalo a sus compañeros.

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Gary MacDonald , de 61 años, ganó 5,7 millones de euros a la Lotería hace solo un año, ha vuelto al trabajo. Pero no, no lo ha hecho para volver a ser repartidor, "una trabajo que siempre hice con la mayor profesionalidad y en la que conocía a mucha gente", sino que ha querido volver a ver a sus compañeros de trabajo y hacerles unos regalos: flores y unos boletos de la suerte que con la fama que MacDonald gasta pueden valer su peso en oro.

Hay quienes piensan que ya puestos, podría haber dado algo de dinero a sus compañeros, pero como estps mismos reconoce,n "no tenía ninguna obligación de volver". Al hacerlo Gary les ha dado una alegría mayúscula, "ha sido genial sorprender a mis antiguos compañeros; sus caras eran un poema. Creo que hemos hecho un trabajo magnífico sorprendiéndolos y compartiendo la alegría con las entregas de hoy". Esta vez el repartidor era el que había comprado los regalos.

A Gary MacDonald le ha cambiado la vida en solo un año y no es para menos tras ser repartidor durante más de 30 y levantarse todos los días a las 5.30 todos los días, pasó a jubilarse siendo millonario. Reconoce que le enorgullecía hacer bien su trabajo. No fallaba nunca. “Desde que tengo memoria, Gary estaba aquí todos los días, lloviera o hiciera sol, siempre con una broma y una sonrisa, así que cuando de repente no estuvo un día del año pasado, me preocupé de que algo anduviera mal. Me puse contentísimo cuando descubrí la verdadera razón. Sinceramente, ganar la Lotería Nacional no le podría haber pasado a una persona mejor.”, confiensan sus compañeros al The Independent. Donna Samuels, gerente de la tienda Babyeze en Lakeside, dijo que fue una "sorpresa increíble" volver a ver al Sr. MacDonald.

La realidad es que nadie sabía bien qué había pasado con ese repartidor sonriente, de buen humor, con el que en ocasiones se tomaban una taza de té. Ahora ya saben que Gary es millonario. Desde que ganó el premcio se casó con su pareja de toda la vida, Anita, y se mudó de Barking , al este de Londres, para instalarse en una nueva casa unifamiliar de cuatro habitaciones en Essex . “Han sido doce meses de locura, desde descubrir que había ganado un premio gordo de la lotería de 5,2 millones de libras y protagonizar el anuncio de televisión de la lotería, hasta casarme y mudarme de casa”, dijo.