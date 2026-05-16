Redacción Euskadi Agencia EFE 16 MAY 2026 - 18:55h.

Detenido el presidente del club de rugby de Igorre por una presunta estafa con la lotería de Navidad

Los afectados calculan que la cantidad adeudada superaría los 2,7 millones de euros por 286 papeletas sin cobrar

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BilbaoEl presidente del club de rugby de Igorre (Vizcaya) que fue detenido este 15 de mayo por presunta estafa con la lotería de Navidad tras vender participaciones de más ha quedado en libertad provisional.

Tras pasar a disposición judicial y declarar ante el juez, éste ha decidido dejarlo libre sin fianza. Los afectados calculan que la cantidad adeudada supera los 2,7 millones de euros.

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Hasta 132 denuncias por impago ha recibido el responsable del Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, que deberá comparecer en el juzgado cuantas veces sea llamado, según han informado fuentes judiciales.

El arresto del hombre de 53 años se produjo en Durango por su presunta relación con unos hechos que pueden constituir delitos de estafa y administración desleal.

61 participaciones más de las que calculó el club

El club de rugby, fundado en 1990 y que compite en la segunda división de la Liga vasca, adquirió un total de 285 décimos del número 90.693, que resultó agraciado con el tercer premio de la lotería de Navidad.

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Vendió las participaciones en su mayor parte entre jugadores del equipo, vecinos de Igorre y a otros clubes deportivos de Vizcaya. Ante el retraso en el pago del premio, los propietarios de más de dos centenares de boletos premiados se agruparon.

Los afectados han calculado que aún quedan por cobrar 286 participaciones, lo que supone 61 papeletas más de las que calculó la entidad deportiva.