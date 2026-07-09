Declarado un incendio intencionado de gravedad 1 en Canseco, León

La causa probable del incendio apunta a la intervención humana, según los datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl

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Un incendio forestal intencionado en la localidad leonesa de Canseco, en la comarca de La Robla, ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1) y hasta el lugar se ha desplazado casi una veintena de medios para luchar contra su avance.

Intervención humana

El fuego se ha originado a las 14.45 horas y se ha elevado a IGR 1 a las 17.42 y la causa probable del incendio apunta a la intervención humana, según los datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, recogidos por Europa Press.

En el lugar se encuentra casi una veintena de medios aéreos y terrestres, incluidos un técnico, cuatro agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, tres autobombas, una brigada ELIF y BRIF y hasta cuatro helicópteros e hidroaviones.